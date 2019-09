O programa semanal será emitido todas as quartas-feiras, entre as 16:00 e as 17:00 (24:00 e 01:00 em Lisboa), debruçando-se sobre a comunidade no vale de São Joaquim e no resto do estado, com o objetivo de chegar aos luso-americanos que já não falam português e aos que falam as duas línguas.

“A intenção é criar um espaço de uma hora por semana que fale das vivências e da presença portuguesa na Califórnia, com convidados”, disse à Lusa Diniz Borges, que irá apresentar o programa ao vivo nos estúdios da KGST em Fresno.

“Temos tido experiência de rádios em língua portuguesa na Califórnia, mas sobre a comunidade portuguesa em inglês não é muito usual”, sublinhou.

O professor e diretor do Instituto Português Além-Fronteiras, criado no início de 2019 na Universidade Estadual da Califórnia, Fresno, apresentou o programa de televisão “Os Portugueses no Vale” no canal 49 – KNXT, até ao final de junho, data em que as emissões foram encerradas após 29 anos.

O novo projeto de rádio é “totalmente diferente” porque será em inglês, considerou, o que significa que terá um público potencial mais alargado, tanto para quem apanha a frequência de rádio como quem escuta através de ‘streaming’ e aplicações móveis disponibilizadas pela estação.

“Dos 350 mil que, segundo o recenseamento, se identificam como sendo de origem portuguesa, apenas 31 mil respondeu que ainda falava português em casa”, frisou Diniz Borges, citando o número de luso-americanos oficialmente identificados na Califórnia. Isso significa que apenas cerca de 10% da população de origem portuguesa no estado com a maior comunidade lusa dos Estados Unidos fala a língua.