O 'Portuguese Surf Film Festival' homenageia na sua sétima edição os sete oceanos e as sete ondas da reserva mundial de surf da Ericeira, onde o festival decorrerá entre sexta-feira e o dia 29.

“Dez noites de cinema com filmes dedicados ao Surf, mas também ao Skate” é a proposta da organização para a sétima edição do festival que na sexta-feira arranca na Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira.

A “maior edição de sempre do festival” contará, segundo os organizadores, com “um total de 36 filmes, seis eventos especiais e a atribuição de nove prémios”, numa edição que “presta homenagem aos sete oceanos e às sete ondas que constituem a reserva mundial de surf da Ericeira”.

O programa arranca com o filme australiano “Blue — A História Que a Nossa Geração Precisa de Ouvir” (Karina Holder, 2017) e pelo écran passarão, ao longo de 10 noites, filmes e curtas sobre ondas nacionais, como as da Nazaré e Ericeira, mas também sobre mecas do surf em várias partes do mundo.

O festival promove também o debate de temas relacionados com a preservação dos oceanos, entre as quais, uma sessão com vários oradores dedicada a “O estado dos oceanos” (dia 27), com a colaboração do ‘Save the Waves Film Festival’, um dos parceiros do evento.

As sessões serão duplas e decorrem todos os dias às 21:00 e 23:00 na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva.