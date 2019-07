O evento pretende divulgar um dos pratos típicos da gastronomia local, que tem caído em desuso, e, ao mesmo tempo, promover a cultura e tradição de uma população com uma forte ligação ao mar e à pesca.

"É mais uma da várias iniciativas que fazemos para promover a gastronomia da Póvoa de Varzim, honrando as nossas tradições e, ao mesmo tempo, promovendo a economia local e chamando mais gente para visitar a cidade e conhecer o que temos para oferecer", disse Lucinda Amorim, vereadora da autarquia local e presidente da Confraria dos Sabores Poveiros.

A autarca reconheceu a dificuldade de colocar o arroz de sardinha no livro dos recordes Guinness, lembrando "que há uma série de pressupostos que têm de ser cumpridos", mas mostrou confiança que o trabalho das muitas pessoas envolvidas na iniciativa "vai ser recompensado".

"Conseguimos mobilizar várias pessoas, mas também muita empresas e instituições do concelho. Acredito que essa dedicação de todos vai-nos permitir atingir o objetivo, honrando as nossas tradições", assinalou.

Na panela, com dois metros de diâmetro e 60 centímetros de altura, mandada fazer propositadamente para o evento, vão entrar 450 quilos de sardinha e 120 de arroz, além, de 50 quilos de pimento vermelho, 50 de cebola, 60 de tomate maduro, 20 de alho, 30 litros de azeite, 40 de limão, mais condimentos variados e 25 litros de vinho branco.

O arroz de sardinha começará a ser confecionado este sábado às 11:00, na Praça do Almada, no centro da cidade da Póvoa de Varzim, e, assim que estiver concluído, por volta das 13:00, e devidamente certificado pelos emissários do Livro Guinness, a degustação será gratuita a todos os que visitarem ao local.

Os primeiros 1.500 comensais levarão para casa um prato em barro comemorativo da iniciativa.