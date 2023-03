[Por acordo com os editores internacionais desta obra, esta publicação estará apenas disponível até dia 1 de abril. Será então substituída pela sua sinopse]

INTRODUÇÃO

Desde Stettin no Báltico até Trieste no Adriático, desceu através do continente uma cortina de ferro. Por trás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia, todas essas famosas cidades e as populações em torno delas jazem agora naquilo a que tenho de chamar a esfera soviética e todas estão submetidas, de uma forma ou de outra, não apenas à influência soviética, mas em alta e crescente medida ao controlo de Moscovo.

Winston Churchill, discursando em Fulton,

Missouri, a 5 de março de 1946

Entre outras coisas, o ano de 1945 ficou marcado por um dos mais extraordinários movimentos de população da história da Europa. Por todo o continente, centenas de milhares de pessoas estavam a voltar do exílio soviético, de campos de trabalho forçado na Alemanha, de campos de concentração e de campos de prisioneiros de guerra, de esconderijos e refúgios de toda a espécie. As estradas, os caminhos, as veredas e os comboios estavam apinhados de gente esfarrapada, esfomeada e suja.

As cenas nas estações de comboio eram particularmente horrorizantes de ver. Mães famintas, crianças doentes e às vezes famílias inteiras acampavam dias e dias nos imundos cais de cimento, à espera do próximo comboio disponível. As epidemias e a fome ameaçavam engoli-las. Mas na cidade de Łódź, no centro da Polónia, um grupo de mulheres tomou a determinação de evitar uma tragédia maior. Chefiadas por antigos membros da Liga Kobiet, a Liga das Mulheres Polacas, uma organização caritativa e patriótica fundada em 1913, as mulheres meteram mãos à obra. Na estação de comboio de Łódź, ativistas da Liga das Mulheres instalaram um abrigo para mulheres e crianças, providenciando comida quente, medicamentos e cobertores, bem como voluntários e enfermeiras.

Na primavera de 1945, os motivos dessas mulheres eram os mesmos que tinham sido em 1925 ou 1935. Estavam perante uma emergência social. Organizaram-se para fazer alguma coisa. Ninguém lho pediu, ninguém lhes deu ordens, ninguém lhes pagou para o fazerem. Janina Suska-Janakowska, que tinha quase noventa anos quando a conheci, disse-me que recordava esses primeiros esforços de Łódź como completamente apolíticos: «Ninguém recebia dinheiro pelo trabalho humanitário… toda a gente com um minuto livre ajudava.» Além de prestar assistência aos desesperados viajantes, a Liga das Mulheres de Łódź, na sua encarnação inicial, não tinha agenda política.

Passaram cinco anos. Em 1950, a Liga das Mulheres Polacas tinha-se tornado uma coisa muito diferente. Tinha uma sede em Varsóvia. Tinha um órgão de governo nacional, centralizado, que podia dissolver as filiais locais se não obedecessem às suas ordens – e várias vezes o fez. Tinha uma secretária-geral, Izolda Kowalska-Kiryluk, que usava para descrever as principais tarefas da Liga não uma linguagem humanitária e patriótica mas sim política e ideológica: «temos de aprofundar o nosso trabalho organizativo e mobilizar um amplo grupo de mulheres ativas, educando-as e moldando-as para serem ativistas sociais conscientes. Devemos todos os dias elevar a consciência social das mulheres e unir-nos à grande missão de reconstrução social que torne a Polónia Popular na Polónia Socialista.»

A Liga das Mulheres também realizava congressos anuais, como o de 1951, em que Zofia Wasilkowska, então vice-presidente da organização, expôs abertamente uma agenda política: «A principal e estatutária forma de ativismo da Liga é o trabalho educativo, de esclarecimento […] elevando a consciência das mulheres até um nível incomparavelmente mais alto e mobilizando as mulheres para a mais completa realização dos objetivos do Plano de Seis Anos.»

Em 1950, por outras palavras, a Liga das Mulheres Polacas tinha-se efetivamente tornado a secção feminina do Partido Comunista Polaco. Nesta qualidade, a Liga encorajava as mulheres a seguirem a linha do partido em matéria de política e de relações internacionais. Encorajava as mulheres a desfilarem na parada do Primeiro de Maio e a assinarem petições denunciando o imperialismo ocidental. Empregava equipas de agitadoras, que frequentavam cursos e aprendiam como melhor difundir a mensagem do partido. Quem objetasse a isto – quem, por exemplo, se recusasse a participar no desfile do Primeiro de Maio ou a assistir às comemorações do aniversário de Estaline – podia ser corrida da Liga das Mulheres e algumas foram-no. Outras demitiram-se. As que ficaram já não eram voluntárias mas sim burocratas, a trabalhar ao serviço do Estado e do Partido Comunista.

Tinham passado cinco anos. Nesses cinco anos, a Liga das Mulheres Polacas e inúmeras organizações como esta tinham sofrido uma transformação total. Que tinha acontecido? Que causara essas modificações? Porque alinhou alguém com elas? As respostas a estas questões são o tema deste livro.

Embora tenha sido usada com mais frequência para descrever a Alemanha nazi e a União Soviética de Estaline, a palavra «totalitarismo» foi utilizada pela primeira vez no contexto do fascismo italiano (totalitarismo, em italiano). Inventado por um dos seus críticos, o termo foi adotado com entusiasmo por Benito Mussolini e num dos seus discursos ele apresentou a definição do termo que continua a ser a melhor: «Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado.» Um regime totalitário, numa definição estrita, é aquele que bane todas as instituições que não aprovou oficialmente. Um regime totalitário, por conseguinte, tem um único partido político, um único sistema de ensino, um único credo artístico, uma economia de planificação centralizada, uma comunicação social uniforme e um único código moral. Num Estado totalitário não há escolas independentes, não há empresas privadas, não há organizações espontâneas e não há pensamento crítico. Mussolini e o seu filósofo favorito, Giovanni Gentile, escreveram uma vez sobre uma «conceção do Estado» em que este é «totalmente abrangente; fora dele não podem existir, muito menos ter valor, quaisquer valores humanos ou espirituais».

Do italiano, a palavra «totalitarismo» espalhou-se por todas as línguas da Europa e do mundo. Depois da morte de Mussolini, o conceito teve, todavia, poucos defensores declarados e a palavra acabou por vir a ser definida pelos seus críticos, muitos dos quais se contam entre os grandes pensadores do século xx. O Caminho para a Servidão, de Friedrich Hayek, é uma resposta filosófica ao desafio do totalitarismo, como também A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, de Karl Popper. O 1984 de George Orwell é uma visão distópica de um mundo inteiramente dominado por regimes totalitários.

Hannah Arendt foi provavelmente quem melhor estudou a política totalitária. No seu livro de 1949, As Origens do Totalitarismo, definiu o totalitarismo como «uma nova forma de governo» tornada possível pela chegada da modernidade. A destruição das sociedades e modos de vida tradicionais tinha criado, argumentava ela, as condições para o desenvolvimento da «personalidade totalitária», homens e mulheres cujas identidades dependiam inteiramente do Estado. Como é bem conhecido, Arendt argumentava que a Alemanha nazi e a União Soviética eram ambas regimes totalitários e, como tais, mais semelhantes do que diferentes. Carl J. Friedrich e Zbigniew Brzezinski levaram mais longe este argumento em Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Ditaduras e Autocracias Totalitárias), livro publicado em 1956, e procuraram também uma definição mais operacional. Os regimes totalitários, afirmavam, tinham de ter pelo menos cinco coisas em comum: uma ideologia dominante, um único partido de governo, uma polícia secreta preparada para usar o terror, o monopólio da informação e uma economia planificada. Por estes critérios, os regimes nazi e soviético não eram os únicos estados totalitários. Outros – a China de Mao, por exemplo – também faziam jus à classificação.

Mas em finais dos anos 40 e princípios dos anos 50, o «totalitarismo» era mais do que apenas um conceito teórico. Durante os primeiros anos da Guerra Fria, o termo adquiriu também conotações políticas concretas. Num discurso charneira de 1947, o presidente Harry Truman declarou que os americanos deviam estar «dispostos a ajudar os povos livres a conservarem as suas instituições livres e a sua integridade nacional contra movimentos agressivos que procuram impor-lhes regimes totalitários». Esta ideia ficou conhecida como «doutrina Truman». O presidente Dwight Eisenhower também usou o termo durante a campanha presidencial de 1952, quando declarou a sua intenção de ir à Coreia e pôr termo à guerra que lá decorria: «Sei alguma coisa desta mentalidade totalitária. Ao longo dos anos da guerra tive sobre os ombros o pesado fardo da decisão na cruzada do mundo livre contra a tirania que nos ameaçava a todos.»

Dado que os combatentes americanos da Guerra Fria se situavam abertamente como opositores do totalitarismo, os céticos da Guerra Fria começaram, como é natural, a questionar o termo e a perguntar o que significava. Era o totalitarismo uma verdadeira ameaça ou era meramente um exagero, um papão, uma invenção do senador Joseph McCarthy? Ao longo dos anos 70 e 80, historiadores revisionistas da URSS defenderam que a União Soviética de Estaline nunca fora realmente totalitária. Alegavam que nem todas as decisões na União Soviética eram verdadeiramente tomadas em Moscovo; que era tão provável que a polícia local tomasse a iniciativa de implantar o terror como que o fizessem os que estavam no topo da hierarquia; que os planificadores centrais nem sempre tinham êxito nas suas tentativas de controlar a economia; que o terror de massas tinha criado «oportunidades» para muita gente na sociedade. Entre eles, o termo «totalitário» veio a ser visto como grosseiro, impreciso e excessivamente ideológico.

Na verdade, muitos dos teóricos «ortodoxos» do totalitarismo tinham apresentado muitos desses mesmos argumentos. Poucos tinham defendido que o totalitarismo funcionasse. Pelo contrário, «dado que o governo totalitário se esforça por alcançar o impossível e quer colocar à sua disposição a personalidade e o destino do homem, só pode ser realizado de modo fragmentário», escreveu Friedrich. «É precisamente por isto que as consequências do assalto totalitário ao poder são tão perigosas e opressivas, é por isto que são tão nebulosas, tão incalculáveis e tão difíceis de demonstrar… Estas contorções decorrem da aspiração irrealizável ao poder total; caracterizam a vida sob um tal regime e tornam-no extraordinariamente difícil de captar pelos que estão de fora.»

Em anos mais recentes, certos cientistas políticos levaram mais longe esta argumentação revisionista. Alguns têm alegado que o termo «totalitário» só é verdadeiramente útil no domínio da teoria, como modelo negativo em relação ao qual os democratas liberais se podem definir. Outros consideram a palavra absolutamente sem significado, explicando que se tornou um termo que não significa mais do que «a antítese teórica da sociedade ocidental» ou então, simplesmente, «gente de quem não gostamos». Uma interpretação mais sinistra sustenta que a palavra «totalitarismo» é interesseira: só a usamos em ordem a valorizar a legitimidade da democracia ocidental.

Na linguagem corrente, a palavra «totalitário» mais do que interesseira é usada em excesso. Políticos eleitos democraticamente são apelidados de «totalitários» (por exemplo, «os instintos totalitários de Rick Santorum»), tal como governos ou até empresas (é possível ler coisas como «a marcha dos Estados Unidos para o totalitarismo» ou ficar a saber que a Apple tem «uma abordagem totalitária da sua loja de aplicações»). Os libertários, de Ayn Rand para a frente, têm usado a palavra para descrever os liberais progressistas. Os liberais progressistas (e mesmo os conservadores) têm usado a palavra para descrever Ayn Rand. Hoje em dia, o termo é aplicado a tanta gente e tantas instituições que pode às vezes parecer sem sentido.

Não obstante, embora a própria ideia de «controlo total» possa parecer agora irrisória, ridícula, exagerada ou absurda, e embora a própria palavra tenha perdido a sua capacidade de chocar, é importante lembrar que «totalitarismo» é mais do que um insulto mal definido. Houve regimes na história que aspiraram a um controlo total. Se havemos de os compreender – e se havemos de compreender a história do século xx – precisamos de perceber como funcionou o totalitarismo, tanto na teoria como na prática. Nem está completamente fora de moda a noção de controlo total. O regime da Coreia do Norte, organizado em moldes estalinistas, pouco mudou em setenta anos. Embora a nova tecnologia pareça tornar agora mais difícil conceber uma ideia de controlo total, quanto mais realizá-la, não podemos ter a certeza de que os telefones móveis, a Internet e as fotografias de satélite não acabem por se tornar instrumentos de controlo nas mãos de regimes que também aspirem a «abranger tudo». O «totalitarismo» continua a ser uma descrição empírica útil e necessária. Está mais do que na hora de a reabilitar.

Houve um regime em particular que compreendeu tão bem os métodos e técnicas do controlo totalitário que os exportou com êxito: a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial e da marcha do Exército Vermelho até Berlim, a liderança da União Soviética fez de facto um grande esforço para impor um regime totalitário nos países europeus muito diversos que ocupou então, exatamente como já o tinha feito para impor um sistema totalitário nas muito diversas regiões da URSS. Esses esforços foram feitos a sério, letalmente. Estaline, os seus oficiais das forças armadas e a sua polícia secreta – conhecida de 1934 a 1946 por Comissariado do Povo para os Assuntos Internos (Narodnyi Komissariat Vnutrenikh Del, ou NKVD) e só mais tarde como KGB – e os seus aliados locais não estavam a tentar marcar pontos numa discussão com Ayn Rand ou com os liberais progressistas quando criaram os estados totalitários da Europa de Leste. Para parafrasear Mussolini, queriam mesmo criar sociedades onde tudo estivesse dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado – e queriam fazê-lo rapidamente.

É verdade que os oito países europeus que o Exército Vermelho ocupou, no todo ou em parte, em 1945 tinham culturas, tradições políticas e estruturas económicas muito diferentes. Os novos territórios incluíam a Checoslováquia, antes democrática, e a Alemanha, antes fascista, bem como monarquias, autocracias e estados semi-feudais. Os habitantes da região eram católicos, ortodoxos, protestantes, judeus e muçulmanos. Falavam línguas eslavas, línguas românicas, línguas fino-úgricas e alemão. Incluíam russófilos e russófobos; a Boémia industrializada e a Albânia rural; a Berlim cosmopolita e pequenas aldeias com casas de madeira dos montes Cárpatos. Entre eles havia antigos súbditos dos Impérios Austro-Húngaro, Prussiano e Otomano, bem como do Império Russo.

Neste período, no entanto, americanos e europeus ocidentais acabaram por ver as nações da Europa dominada pelos comunistas, mas não soviética – Polónia, Hungria, Checoslováquia, Alemanha de Leste, Roménia, Bulgária, Albânia e Jugoslávia – como um «bloco», que finalmente ficou conhecido como «Europa de Leste». Este é um termo político e histórico, não geográfico. Não inclui países «do Leste» como a Grécia, que nunca foi um país comunista. Também não inclui os Estados Bálticos ou a Moldova, que embora historicamente e culturalmente similares à Europa de Leste estavam neste período integrados de facto na União Soviética. Há semelhanças entre as experiências dos Estados Bálticos e da Polónia em particular, mas há também importantes diferenças: a sovietização, para os bálticos, significou a perda da própria soberania nominal.

Nos anos que se seguiram à morte de Estaline – em especial desde 1989 –, as oito nações da Europa de Leste tomaram caminhos muito diferentes e tornou-se rotineiro observar que, para começar, nunca tinham tido muita coisa em comum. Isto é absolutamente verdadeiro: antes de 1945 nunca tinham sido unificadas de maneira nenhuma e hoje têm surpreendentemente pouco em comum, fora uma memória histórica comum do comunismo. No entanto, entre 1945 e 1989, as oito nações da Europa de Leste partilharam efetivamente muita coisa. Em nome da simplicidade, da familiaridade e da exatidão histórica vou, por conseguinte, usar o termo «Europa de Leste» para me referir a elas ao longo deste livro.

Muito brevemente, entre 1945 e 1953, pareceu de facto que a URSS ia ser bem-sucedida em tornar a ampla variedade das nações da Europa de Leste numa região ideológica e politicamente homogénea. De inimigos de Hitler e aliados de Hitler conseguiu, durante este período, fazer um ramalhete de entidades políticas aparentemente idênticas. Em princípios dos anos 50, todas as capitais cinzentas, devastadas pela guerra, dos «antigos estados» da região, para usar a frase de Churchill, eram patrulhadas pela mesma espécie de polícias soturnos, desenhadas pelos mesmos arquitetos do realismo socialista e cobertas pelos mesmos cartazes de propaganda. O culto de Estaline, cujo nome era venerado na URSS como símbolo da «vindoura vitória do comunismo», era observado em toda a região, juntamente com cultos semelhantes dos líderes locais. Milhões de pessoas tomavam parte em paradas e celebrações do poder comunista orquestradas pelo Estado. Ao tempo, a expressão «Cortina de Ferro» parecia muito mais do que uma metáfora: muros, vedações e arame farpado separavam literalmente a Europa de Leste do Ocidente. Em 1961, ano em que o Muro de Berlim foi construído, parecia que essas barreiras iam durar para sempre.

Em retrospetiva, a velocidade a que essa transformação se deu não foi menos do que assombrosa. Na própria União Soviética, a evolução do Estado totalitário tinha levado duas décadas e tinha progredido com arranques e paragens. Os bolcheviques não começaram com um plano. Na esteira da Revolução Russa prosseguiram um curso em ziguezague, às vezes mais duro, às vezes mais liberal, à medida que uma política atrás da outra falhava em produzir os prometidos resultados económicos. As políticas do «comunismo de guerra» coletivista e do «terror vermelho» da era da Guerra Civil Russa foram seguidas pela Nova Política Económica mais liberal de Lenine, que permitiu alguma atividade e comércio privados. A Nova Política Económica foi, por sua vez, abolida em 1928 e substituída pelo Plano Quinquenal e por um novo conjunto de políticas que acabou por ficar conhecido como estalinismo: um esforço de mais rápida industrialização, coletivização forçada, planificação centralizada; restrições draconianas na liberdade de expressão, na literatura, nos meios de comunicação e nas artes; e a expansão do Gulag, o sistema de campos de trabalho forçado em massa. Os termos «estalinismo» e «totalitarismo» são às vezes usados indistintamente e com razão.

Em fins dos anos 30, o estalinismo também estava em crise. Os níveis de vida não melhoravam tão depressa quanto o partido tinha prometido. Investimentos deficientemente planeados começavam a ser tiros que saíam pela culatra. A fome maciça na Ucrânia e no sul da Rússia no início dos anos 30, embora de alguma utilidade política para o regime, tinha criado medo em vez de admiração. Em 1937, a polícia secreta russa lançou uma campanha pública de detenções, prisões e execuções inicialmente dirigida contra sabotadores, espiões e «demolidores» que alegadamente estavam a bloquear o progresso da sociedade e acabou por se estender até englobar os mais altos círculos do Partido Comunista Soviético. O Grande Terror não foi a primeira vaga de detenções na União soviética nem a maior – anteriores surtos de terror tinham visado principalmente camponeses e minorias étnicas, especialmente os que viviam perto da fronteira soviética. Mas foi a primeira que atingiu a mais alta liderança do partido e causou profunda inquietação interna e entre os comunistas no estrangeiro. A seu tempo, o Grande Terror poderia ter levado a uma autêntica desilusão. Mas a guerra, fortuitamente, veio salvar o estalinismo – e Estaline. A despeito do caos e dos erros, a despeito das mortes em massa e da vasta destruição, a vitória reforçou a legitimidade do sistema e do seu líder, «provando» a sua valia. No seguimento da vitória, o culto quase religioso de Estaline alcançou novos patamares. A propaganda descrevia o líder soviético como «a encarnação do heroísmo de todos, do patriotismo de todos, da nossa própria devoção à Mãe-Pátria socialista».

Ao mesmo tempo, a guerra deu a Estaline uma oportunidade sem precedentes para impor aos vizinhos a sua própria visão da sociedade comunista. A primeira oportunidade chegou logo no princípio, em 1939, depois de a União Soviética e a Alemanha nazi assinarem o Pacto Molotov-Ribbentrop e acordarem dividir entre si Polónia, Roménia, Finlândia e Estados Bálticos. A 1 de setembro, Hitler invadiu a Polónia pelo ocidente. A 17, Estaline invadiu a Polónia pelo oriente. Num prazo de poucos meses, tropas soviéticas tinham ocupado os Estados Bálticos, partes da Roménia e também o leste da Finlândia. Embora a Europa ocupada pela Alemanha tenha acabado por ser libertada, Estaline nunca devolveu os territórios que ocupou na primeira fase da guerra. O leste da Polónia, o leste da Finlândia, as nações bálticas, Bukovina e Bessarábia, hoje chamada Moldova, foram incorporadas na União Soviética. Os territórios orientais da Polónia ainda hoje fazem parte da Ucrânia e da Bielorrússia.

Na sua zona de ocupação, oficiais do Exército Vermelho e oficiais do NKVD começaram imediatamente a impor o seu próprio sistema. De 1939 em diante usaram colaboradores locais, membros do movimento comunista internacional, violência e deportações em massa para campos de concentração do Gulag para «sovietizar» as populações locais. Estaline aprendeu valiosas lições com estas experiências e ganhou valiosos aliados: a invasão soviética da Polónia Oriental e dos Estados Bálticos em 1939 produziu um quadro de oficiais do NKVD prontos e dispostos a repetir a façanha. As autoridades soviéticas começaram imediatamente, mesmo antes da invasão alemã de 1941, a preparar o terreno para uma transformação semelhante na Europa de Leste.

Este último ponto é controverso, pois, na historiografia padrão, a história da região no pós-guerra é normalmente dividida em fases. Primeiro terá havido verdadeira democracia, em 1944-45; depois, uma democracia falsificada, como escreveu em tempos Hugh Seton-Watson; e depois, em 1947-48, uma abrupta mudança de política e uma tomada do poder em toda a sua extensão: o terror político foi incrementado, os meios de comunicação amordaçados, as eleições manipuladas. Foi abandonada qualquer ficção de autonomia nacional.

Desde então, alguns historiadores e cientistas políticos têm atribuído a culpa por esta alteração da atmosfera política à eclosão da Guerra Fria, com a qual coincidiu. Às vezes, a culpa por este surto de estalinismo na Europa de Leste é mesmo atribuída aos combatentes da Guerra Fria ocidentais, cuja retórica agressiva teria alegadamente «forçado» o líder soviético a estreitar o seu controlo da região. William Appleman Williams deu em 1959 a esta tese geral «revisionista» a sua forma clássica, argumentando que a Guerra Fria tinha sido causada não pela expansão comunista mas pelo interesse americano em abrir os mercados internacionais. Mais recentemente, um proeminente académico alemão argumentou que a divisão da Alemanha não foi causada pela prossecução soviética de políticas totalitárias na Alemanha de Leste após 1945 mas sim pelo facto de as potências ocidentais não terem correspondido às iniciativas de paz de Estaline.

Qualquer exame atento do que se estava a passar no terreno em toda a região entre 1944 e 1947 revela as profundas falhas destes argumentos e, graças à disponibilidade dos arquivos soviéticos e leste-europeus, esse exame é agora possível. As novas fontes têm ajudado os historiadores a perceber que este inicial período «liberal» não foi, na realidade, tão liberal como às vezes pareceu em retrospetiva. É certo que nem todos os elementos do sistema político soviético foram importados para a região logo que o Exército Vermelho cruzou as fronteiras e não há provas de que Estaline esperasse criar muito rapidamente um «bloco» comunista. Em 1944, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Ivan Maiskii, escreveu uma nota predizendo que as nações da Europa acabariam por se tornar estados comunistas mas só dentro de três ou talvez quatro décadas. (Também previa que na Europa do futuro haveria apenas um poder continental, a URSS, e um poder marítimo, a Grã-Bretanha.) Entretanto, Maiskii pensava que a União Soviética não devia tentar fomentar «revoluções proletárias» na Europa de Leste e devia tentar manter boas relações com as democracias ocidentais.

Esta visão a longo prazo estava certamente de acordo com a ideologia marxista-leninista tal como a entendia Estaline. Os capitalistas, acreditava ele, não seriam capazes de cooperar eternamente uns com os outros. Mais cedo ou mais tarde, o seu imperialismo ganancioso levá-los-ia a entrarem em conflito e a União Soviética é que beneficiaria. «As contradições entre a Inglaterra e a América ainda hão de se fazer sentir», disse a alguns companheiros poucos meses depois do fim da guerra. «Os conflitos sociais na América estão a desenvolver-se crescentemente. Os trabalhistas em Inglaterra fizeram tantas promessas aos trabalhadores em matéria de socialismo que lhes vai ser difícil voltar atrás. Em breve terão conflitos não só com a sua burguesia como também com os imperialistas americanos.»

Se a União Soviética não tinha pressa, também não a tinham os líderes comunistas da Europa de Leste, poucos dos quais esperavam tomar o poder imediatamente. Nos anos 30, muitos deles tinham tomado parte em coligações, em «frentes nacionais», juntamente com partidos centristas e socialistas – ou tinham visto como essas coligações tinham êxito num certo número de países como Espanha e França. O historiador Tony Judt inclusive descreveu Espanha como um «ensaio geral para a tomada do poder na Europa de Leste após 1945». Essas coligações tinham sido criadas para fazer frente a Hitler. No rescaldo da guerra, muitos estavam na disposição de as criar para fazer frente ao capitalismo ocidental. Estaline adotou uma perspetiva de longo prazo: a revolução proletária teria lugar no seu devido tempo, mas antes de isso acontecer a região tinha de ter primeiro a sua revolução burguesa. Segundo a esquemática interpretação soviética da história, a necessária revolução burguesa ainda não tinha ocorrido.

No entanto, como explicará a primeira parte deste livro, a União Soviética importou realmente certos elementos-chave do sistema soviético para todas as nações ocupadas pelo Exército Vermelho, logo desde o princípio. Primeiro e principalmente, o NKVD soviético, em colaboração com os partidos comunistas locais, imediatamente criou uma polícia secreta à sua própria imagem, servindo-se muitas vezes de pessoas que tinha já treinado em Moscovo. Em toda a parte onde o Exército Vermelho chegou – mesmo na Checoslováquia, de onde as tropas soviéticas acabaram por retirar –, essas polícias cunhadas de fresco imediatamente começaram a usar uma violência seletiva, visando cuidadosamente os seus inimigos políticos segundo listas e critérios previamente estabelecidos. Nalguns casos foram visados também grupos étnicos hostis. Tomaram também conta dos ministérios do Interior da região, bem como nalguns casos dos ministérios da Defesa e participaram ainda no confisco e distribuição de terras.

Em segundo lugar, em todas as nações ocupadas, as autoridades soviéticas colocaram comunistas locais de confiança à frente da forma de comunicação social à época mais poderosa: a rádio. Embora fosse possível, na maior parte da Europa de Leste, publicar jornais ou revistas não comunistas nos meses iniciais do pós-guerra, e embora não-comunistas fossem autorizados a dirigir alguns outros monopólios do Estado, as estações de rádio nacionais, que chegavam a toda a gente, dos camponeses iletrados aos intelectuais sofisticados, foram mantidas sob o firme controlo do Partido Comunista. As autoridades esperavam que, a longo prazo, a rádio, juntamente com outra propaganda e as mudanças no sistema de ensino, ajudaria a trazer um número maciço de pessoas para o campo comunista. Em terceiro lugar, em toda a parte onde chegou o Exército Vermelho, soviéticos e comunistas locais assediaram, perseguiram e eventualmente baniram muitas das organizações daquilo que hoje designaríamos por sociedade civil: a Liga das Mulheres Polacas, os grupos «antifascistas» alemães, grupos da Igreja e escolas. Fixaram-se em especial, desde os primeiros dias da ocupação, nos grupos de jovens: juventude social-democrata, juventudes católicas ou protestantes, escuteiros e escuteiras. Mesmo antes de banirem os partidos políticos independentes e mesmo antes de ilegalizarem as organizações da Igreja e os sindicatos independentes, puseram sob a vigilância e sob as restrições mais rigorosas que puderam as organizações juvenis.

Finalmente, em toda a parte onde foi possível, as autoridades soviéticas, mais uma vez em conjunção com os partidos comunistas locais, levaram a cabo políticas de limpeza étnica em massa, deslocando milhões de alemães, polacos, ucranianos, húngaros e outros de cidades e aldeias onde tinham vivido durante séculos. Camiões e comboios levaram as pessoas e uns quantos escassos haveres para campos de refugiados e novos lares a centenas de quilómetros de distância do sítio onde tinham nascido. Desorientados e deslocados, os refugiados eram mais fáceis de manipular e de controlar do que seriam de outra maneira. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos foram até certo ponto cúmplices nesta política – a limpeza étnica dos alemães ficaria inscrita no Tratado de Potsdam –, mas poucos no Ocidente compreenderam a tempo a dimensão e a violência que a limpeza étnica soviética ia assumir.

Outros elementos do capitalismo, e até do liberalismo, mantiveram-se por algum tempo. A agricultura privada, os negócios privados e o comércio privado persistiram ao longo de 1945 e 1946 e às vezes por mais tempo. Alguns jornais e revistas independentes continuaram a ser publicados e algumas igrejas permaneceram abertas. Nalguns lugares, partidos políticos não comunistas foram autorizados a funcionar, juntamente com alguns escolhidos políticos não-comunistas. Mas isto não foi porque os comunistas soviéticos e os seus aliados leste-europeus tivessem uma mentalidade liberal e democrática. Isto foi porque pensaram que eram coisas menos importantes, a curto prazo, do que a polícia secreta, a rádio, a limpeza étnica e o domínio dos grupos juvenis e de outras organizações cívicas. Não foi por acaso que os jovens comunistas ambiciosos foram invariavelmente trabalhar numa dessas áreas. Ao aderir ao partido, em 1945, foram oferecidas ao escritor Wiktor Woroszylski três opções: o movimento de juventude comunista, a polícia secreta ou o departamento de propaganda, que tratava dos meios de comunicação social.

As eleições livres que se realizaram nalguns países em 1945 e 1946 também não foram um sinal de tolerância comunista. Os soviéticos e os partidos comunistas leste-europeus permitiram que essas eleições acontecessem porque pensaram que, com o controlo da polícia secreta e da rádio e com uma pesada influência sobre a gente nova, podiam ganhar. Os comunistas de toda a parte acreditaram no poder da sua própria propaganda, e nos primeiros anos depois do fim da guerra tinham boas razões para essa crença. Houve pessoas a aderir ao partido depois da guerra, quer por desespero, quer por desorientação, pragmatismo, cinismo ou ideologia, não só na Europa de Leste mas também em França, Itália e Inglaterra. Na Jugoslávia, o Partido Comunista de Tito era genuinamente popular, graças ao seu papel na resistência. Na Checoslováquia – ocupada por Hitler em 1938, graças à política de apaziguamento do Ocidente – foram postas, a princípio, verdadeiras esperanças na União Soviética, que os checoslovacos esperavam que fosse uma potência mais compreensiva. Mesmo na Polónia e na Alemanha, países em que a desconfiança dos motivos soviéticos era forte, o impacto psicológico da guerra também moldou as perceções de muita gente. O capitalismo e a democracia tinham falhado catastroficamente nos anos 30. Muitos acreditavam que estava na altura de experimentar uma coisa diferente.

Por difícil que seja às vezes para nós compreendê-lo, os comunistas também acreditavam na sua própria doutrina. Lá porque a doutrina comunista retrospetivamente pareça agora errada não quer dizer que não inspirasse uma fé fervorosa naquele tempo. A maioria dos líderes comunistas da Europa de Leste – e muitos dos seus seguidores – realmente pensavam que, mais cedo ou mais tarde, a maioria da classe trabalhadora adquiriria consciência de classe, compreenderia o seu destino histórico e votaria a favor de um regime comunista.

créditos: Bertrand Editora Livro: "A Cortina de Ferro - A Destruição da Europa de Leste – 1944-1956" Autor: Anne Applebaum Editora: Bertrand Editora Publicação: 2 de março Preço: € 22,41

Estavam enganados. A despeito da intimidação, a despeito da propaganda e a despeito da real atração que o comunismo exercia sobre algumas pessoas devastadas pela guerra, os partidos comunistas perderam por larga margem as primeiras eleições na Alemanha, na Áustria e na Hungria. Na Polónia, os comunistas tatearam o terreno com um referendo e, quando correu mal, os seus líderes abandonaram totalmente a ideia de umas eleições livres. Na Checoslováquia, o Partido Comunista teve bons resultados nas primeiras eleições, em 1946, conquistando um terço dos votos. Mas quando se tornou claro que os resultados seriam muito piores nas eleições subsequentes de 1948, os líderes do partido montaram um golpe de Estado. Por conseguinte, as políticas mais duras impostas no bloco oriental em 1947 e 1948 não foram meramente, e seguramente não só, uma reação à Guerra Fria. Foram também uma reação ao fracasso. A União Soviética e os seus aliados locais não tinham conseguido conquistar o poder pacificamente. Não tinham conseguido um absoluto ou sequer razoável domínio. A despeito da sua influência na rádio e na polícia secreta, não eram populares ou universalmente admirados. O número dos seus seguidores estava a encolher rapidamente, mesmo em países como a Checoslováquia e a Bulgária, onde inicialmente tinham tido algum apoio genuíno.

Em resultado, o comunismo local, a conselho dos seus aliados soviéticos, recorreu às táticas mais duras que tinham sido usadas anteriormente – e com êxito – na URSS. A segunda parte deste livro descreve essas técnicas: uma nova vaga de prisões; a expansão dos campos de trabalho; um controlo muito mais apertado dos meios de comunicação, dos intelectuais e das artes. Certos padrões foram seguidos em quase toda a parte: primeiro a eliminação dos partidos de «direita» ou anticomunistas, depois a destruição da esquerda não comunista, depois a eliminação da oposição dentro do próprio Partido Comunista. Nalguns países, as autoridades comunistas até conduziram julgamentos públicos encenados, em grande medida na linha dos julgamentos soviéticos. Os partidos comunistas da região acabaram por tentar eliminar quaisquer organizações independentes que ainda restassem; recrutar seguidores nas organizações de massas regidas pelo Estado; estabelecer controlos muito mais severos sobre o ensino; subverter as Igrejas católica e protestante. Criaram novas formas de propaganda educativa, patrocinaram desfiles públicos e conferências, penduraram bandeiras e cartazes, organizaram campanhas de petições e recolha de assinaturas e acontecimentos desportivos.

Mas iam falhar outra vez. A seguir à morte de Estaline, em 1953, uma série de rebeliões mais ou menos importantes estalaram em toda a região. Em 1953, os berlinenses de leste montaram um protesto que acabou com tanques soviéticos. Seguiram-se dois importantes levantamentos em 1956, na Polónia e na Hungria. Na sequência desses levantamentos, os comunistas leste-europeus moderariam de novo as suas táticas. Continuariam a falhar – e continuariam a mudar de tática – até finalmente abandonarem por completo o poder em 1989.

Entre 1945 e 1953, a União Soviética transformou radicalmente uma região inteira, do Báltico ao Adriático, do coração do continente europeu até as suas periferias meridionais e orientais. Mas neste livro vou centrar-me na Europa Central. Embora haja referências à Checoslováquia, à Roménia e à Bulgária, bem como à Jugoslávia, concentrar-me-ei na Hungria, Polónia e Alemanha de Leste. Escolhi estes três países não por serem semelhantes, mas porque eram tão diferentes.

Acima de tudo, tiveram diferentes experiências de guerra. A Alemanha tinha sido, claro, o principal agressor e depois o maior perdedor. A Polónia tinha lutado duramente contra a ocupação alemã e era um dos Aliados, embora não tenha partilhado os frutos da vitória. A Hungria teve um papel em certa medida intermédio, fazendo a experiência do autoritarismo, colaborando com a Alemanha, tentando mudar de campo e descobrindo então que era tarde demais. Estes três países tiveram também experiências históricas muito diferentes. A Alemanha tinha sido durante décadas a potência económica e politicamente dominante da Europa Central. A Polónia, embora império continental no século XVii, tinha sido dividida por três outros impérios no século XViii e perdera a sua soberania em 1795, só a recuperando em 1918. O poder e influência da Hungria, pela sua parte, tinha tido o seu apogeu na primeira parte do século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Hungria perdeu dois terços do seu território, uma experiência tão traumática que ainda hoje tem os seus ecos na política húngara.

Nenhum dos três fora democrático, em sentido estrito, nos anos imediatamente anteriores à guerra. Mas todos tinham feito a experiência do liberalismo político, do governo constitucional e das eleições. Todos tinham bolsas de valores, investimento estrangeiro, sociedades de responsabilidade limitada e leis que protegiam os direitos de propriedade. Todos tinham instituições cívicas – igrejas, organizações de juventude, associações profissionais – que datavam de séculos atrás, bem como uma longa tradição de imprensa, edição e publicação. O primeiro jornal da Polónia saiu em 1661. Os alemães tinham criado uma enorme variedade de meios de comunicação social antes da subida ao poder de Hitler, em 1933. Todos tinham complexos laços económicos e culturais com a Europa Ocidental, muito mais fortes nos anos 30 do que os seus laços com a Rússia. Nada na sua história ou na sua cultura os destinava a tornarem-se automaticamente ditaduras totalitárias. A Alemanha Ocidental, embora culturalmente idêntica à de Leste, tornou-se uma democracia liberal, como a Áustria, que durante muito tempo fora parte do império dos Habsburgo, juntamente com a Checoslováquia e com a Hungria.

A história parece muitas vezes, em retrospetiva, inevitável e nas décadas que se seguiram à implantação do comunismo muitos procuraram post hoc uma racionalidade para os regimes comunistas da Europa de Leste. Dizia-se que a metade oriental da Europa era mais pobre do que a metade ocidental (só que a Alemanha, é claro, não era); que as nações da região eram menos desenvolvidas (exceto que em comparação com a Grécia, com Espanha e Portugal, a Hungria e a Polónia não eram) ou menos industrializadas (exceto que os territórios checos estavam entre os mais industrializados da Europa). Mas da perspetiva de 1945 ninguém que perscrutasse o futuro previu que a Hungria, com os seus antigos laços com as terras de língua alemã a ocidente; a Polónia, com a sua feroz tradição antibolchevique; ou a Alemanha de Leste, com o seu passado nazi, permaneceriam sob domínio político soviético por quase meio século.

Quando efetivamente caíram sob o controlo político soviético, poucos fora da região perceberam o que se tinha passado e porquê. Mesmo agora muitos continuam a ver a Europa de Leste somente pelo prisma da Guerra Fria. Com algumas exceções, a literatura ocidental sobre a Europa de Leste do pós-guerra tem-se concentrado na maior parte dos casos no conflito Leste-Oeste; na partição da Alemanha («a questão alemã»); e na criação da NATO e do Pacto de Varsóvia. A própria Hannah Arendt desdenhou a história do pós-guerra da região como pouco interessante: «Foi como se os governantes russos repetissem a toda a pressa todos os estádios da Revolução de Outubro até à emergência da ditadura totalitária; a história, portanto, embora indescritivelmente terrível, não tem em si própria grande interesse e varia muito pouco.»

Mas Arendt estava enganada: «os governantes russos» não seguiram os tortuosos estádios da Revolução de Outubro na Europa de Leste. Aplicaram apenas aquelas técnicas que sabiam ter possibilidade de êxito e só minaram aquelas instituições que julgavam absolutamente necessário destruir. É por isso que a sua história é tão cheia de interesse: diz-nos mais sobre a mentalidade totalitária, sobre as prioridades soviéticas e sobre a maneira de pensar soviética do que faria qualquer estudo da história soviética por si só. E o que é mais importante, um estudo da região também nos diz mais sobre as maneiras como os seres humanos reagem à imposição do totalitarismo do que o estudo de qualquer dos países isoladamente.

Em anos mais recentes, muitos e variados académicos começaram a reconhecer isto. Nas duas décadas que passaram sobre a derrocada do comunismo e a abertura dos arquivos em toda a Europa Central, Alemanha e Rússia, foi devotada à região uma enorme quantidade de trabalhos académicos. Particularmente bem cobertas, no mundo anglo-saxónico, foram as consequências físicas e humanas da Segunda Guerra Mundial – notavelmente na obra de Jan Gross, Timothy Snyder e Bradley Abrams –, bem como a história da limpeza étnica na região. As políticas internacionais da região são ainda mais bem compreendidas. Há agora institutos inteiros dedicados ao estudo das origens da Guerra Fria e do conflito americano-soviético. Recorri quase sempre a fontes secundárias no tratamento destas matérias.

O mesmo é verdade quanto à história política da Europa de Leste, que já foi muito bem contada com base em fontes de arquivo nas línguas regionais. Não tentei repetir o trabalho de excelentes historiadores como Andrzej Paczkowski e Krystyna Kersten, cujos escritos sobre a liderança comunista polaca e a polícia secreta continuam inultrapassados; Norman Naimark, cujo livro sobre a ocupação soviética da Alemanha de Leste é a obra definitiva em inglês sobre o assunto; Peter Kenez e László Borhi, que escreveram esplêndidos relatos das maquinações políticas na Hungria; Bradley Abrams, Mary Heimann e Karel Kaplan, que descreveram este período na Checoslováquia. Certos tópicos mais definidos têm também sido tema de excelentes artigos e livros inteiros. Entre os melhores, em inglês, repito, incluiria John Connelly sobre a estalinização das universidades leste-europeias; Catherine Epstein e Marci Shore sobre os comunistas e os intelectuais de esquerda; Mária Schmidt sobre os julgamentos públicos; Martin Mevius sobre o simbolismo nacional na Hungria; Mark Kramer sobre a desestalinização e os acontecimentos de 1956.

As histórias gerais da região como um todo são mais raras, quanto mais não seja pelas dificuldades logísticas. Não é fácil encon- trar um historiador que leia três ou quatro das línguas da região, quanto mais nove ou dez. As antologias são por vezes a resposta e há pelo menos duas ou três recentes muito boas: Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe and the Dynamic of the Soviet Bloc, coordenada por Vladimir Tismaneau, e The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944-1949, coordenada por Norman Naimark e Leonard Gibianskii. Embora ambos os volumes contenham excelentes ensaios, as antologias não procuram necessariamente padrões ou fazem comparações. Dado que era isso mesmo que eu queria fazer, tive a ajuda de dois soberbos investigadores e tradutores, ambos escritores também por direito próprio, enquanto trabalhei neste livro: Regine Wosnitza, em Berlim, e Attila Mong, em Budapeste. Vali-me do meu próprio conhecimento do polaco e do russo.

Embora se tenha escrito muito sobre este período ainda há muitas, muitas histórias por contar. Enquanto me preparava para escrever este livro trabalhei em arquivos das antigas polícias secretas – PN, em Varsóvia, ÁBTL, na Hungria, BStU (o arquivo da Stasi), em Berlim –, bem como nos arquivos de ministérios, de academias de arte alemãs, do instituto do cinema húngaro, das rádios leste-alemã e polaca, para referir apenas alguns. Também me servi de algumas novas, ou relativamente novas, coleções de documentos soviéticos do período. Estas incluem os dois volumes do Vostochnaya Evropa v dokumentakh rossiskikh arkhivov, 1944-1953 (A Europa de Leste em Documentos dos Arquivos Russos, 1944-53), os dois volumes do Sovetskii faktor v vostocchnoi evrope, 1944-1953 (O Fator Soviético na Europa de Leste, 1944-1953) e uma série de três volumes sobre a política de ocupação soviética na Alemanha de Leste, todas publicadas em Moscovo sob a direção russa, bem como uma série de sete volumes sobre o mesmo tópico publicados pelo arquivo do Estado russo. Uma comissão conjunta de historiadores polacos e ucranianos compilou agora uma imponente série de documentos sobre a sua história mútua. Além disso, o Arquivo Militar Polaco de Varsóvia possui uma vasta coleção de documentos copiados dos arquivos russos nos anos 90. A Central European University Press também publicou duas excelentes coleções de documentos sobre os levantamentos de 1953 na Alemanha e de 1956 na Hungria. Tem também sido publicada uma ampla panóplia de documentos em polaco, húngaro e alemão.

Além de consultar arquivos, conduzi uma série de entrevistas na Polónia, na Hungria e na Alemanha em ordem a aprender com as pessoas que viveram na realidade este período e a ouvi-las contar os acontecimentos e as emoções desses tempos na sua própria língua. Tenho perfeita consciência de que talvez este tenha sido o último momento possível para um tal projeto e enquanto escrevi este livro várias pessoas que entrevistei nas fases iniciais faleceram. Continuo-lhes muito grata e às suas famílias por me permitirem interrogá-las tão demoradamente naquela fase das suas vidas.

Os objetivos desta investigação foram variados. Nos documentos do período encontrei provas da deliberada destruição da sociedade civil e das pequenas empresas. Investiguei o fenómeno do realismo social e do ensino comunista. Recolhi toda a informação que me foi possível sobre a fundação e desenvolvimento inicial da polícia secreta da região. Através de leituras e conversas procurei compreender como pessoas vulgares aprenderam a lidar com os novos regimes; como colaboraram, voluntária ou relutantemente; como e porquê aderiram ao partido e a outras instituições do Estado; como resistiram, ativa ou passivamente, como fizeram as terríveis escolhas que a maioria de nós, no Ocidente, hoje em dia, nunca temos de enfrentar. Acima de tudo, procurei ganhar um entendimento do totalitarismo real – não o totalitarismo em teoria mas o totalitarismo na prática – e como moldou as vidas de milhões de europeus no séc. XX.