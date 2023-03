De entre os leitores, alguns irresponsáveis responderão sem dúvida que qualquer interação humana é perigosa e pelo menos teoricamente ambivalente, e que é preciso assumir riscos. Mas no caso do desejo físico entre professores e alunos, esse risco é de facto muito grande. Na sombra, de novo, se perfila a silhueta do pedófilo. Ora, a pedofilia não é uma perversão sexual qualquer: a violação de uma criança (como de qualquer ser humano, aliás) significa a destruição dos laços que as suas interações tecem no seu próprio corpo. Trata-se nem mais nem menos do que de uma tentativa de assassínio, cuja especificidade é deixar o organismo vivo. Neste sentido, o imaginário da infância só desempenha um papel secundário na gravidade da pedofilia. O principal é que no cerne desse crime há a violação, e no cerne da violação, o assassínio.

Mas porque se impõe aqui com tanta força o espectro da pedofilia? Porque se associa espontaneamente o desejo físico a uma relação sexual? É o segundo problema que torna tabu essa erótica: ele diz respeito ao carácter supostamente original do aspeto «sexual» nas relações entre seres vivos, e em particular entre humanos. De facto, a nossa sociedade acha-se ainda na senda que Sigmund Freud traçou na compreensão da psique humana, em que o desejo mais original é uma pulsão de natureza sexual. Freud, note-se, não descobriu o inconsciente; ele substituiu sobretudo a noção de psique (essa «alma» única e insondável em nós) pela de aparelho psíquico; e o que define um aparelho é que ele se organiza em torno de um certo número de funções. O inconsciente, até então misterioso e indomável, achou-se incumbido de designar funções não conscientes perfeitamente articuladas, e portanto inteligíveis, o que era uma conceção absolutamente genial. Isso permitiu esclarecer com maior ou menor êxito comportamentos aparentemente aberrantes (neuroses, psicoses — mas não todas), assim como algumas curiosas criações humanas (os sonhos, as artes — mas não todas) como produtos de operações realizadas pelo aparelho psíquico, a partir da estrutura da linguagem, sobre o fundo obscuro da sua energia pulsional. Acrescento que a ideia de uma pulsão sexual fundamental suscitou, de imediato, um tão grande número de dificuldades a Freud e aos seus colegas que eles nunca deixaram de procurar proposições alternativas.