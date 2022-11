Moscovo

O apartamento ficava numa rua tranquila no distrito de Tverskoy, em Moscovo, a cerca de dois quilómetros do Kremlin e cinco minutos a pé da praça Lubyanka. Do terceiro andar, Curtis conseguia ouvir o rumor de pneus de neve sobre as ruas molhadas do inverno. Curtis disse a Simakov que durante os primeiros dias na cidade tinha pensado que todos os carros tinham furos nos pneus.

– Parece que estão a andar sobre plástico com bolhas – comentou ele. – Estou sempre com vontade de lhes dizer para encherem os pneus.

– Mas tu não falas russo – respondeu Simakov.

– Não – disse Curtis. – Não falo.

Ele tinha vinte e nove anos, nascido e criado em San Diego, filho único de um vendedor de software que morrera quando Curtis tinha catorze anos. A mãe trabalhava como enfermeira no Scripps Mercy há quinze anos. Ele formara-se na Cal Tech, arranjara um emprego na Google, demitira-se aos vinte e sete com mais de quatrocentos mil dólares no banco graças a um investimento inteligente numa startup. Simakov usara Curtis no rapto de Euclidis. Moscovo seria o seu segundo trabalho.

Na sua opinião sincera, o plano parecia vago. Com Euclidis, todos os detalhes tinham sido calculados antecipadamente. Onde é que o alvo estava hospedado, a que horas é que o táxi dele estava marcado para o levar a Berkeley, como desligar a videovigilância no exterior do hotel, onde trocar de carro. O trabalho de Moscovo era diferente. Talvez fosse porque Curtis não conhecia a cidade; talvez porque não falava russo. Sentia-se excluído. Ivan estava sempre a sair do apartamento para se encontrar com pessoas; dizia que havia outros ativistas da Ressurreição que estavam a tratar dos pormenores. Curtis só fora informado de que o embaixador Jeffers se sentava sempre no mesmo lugar no Café Pushkin, à mesma hora, na mesma noite da semana. Curtis teria de se posicionar a algumas mesas de distância, com a mulher de São Petersburgo a fazer de sua namorada, ficar de olho em Jeffers e fazer uma avaliação da segurança em seu redor. Simakov estaria na carrinha cá fora, a vigiar os telefones, à espera de que Curtis desse sinal de que Jeffers estava de partida. Outros dois voluntários da Ressurreição estariam a vigiar o passeio, caso alguém tentasse intervir para ajudar. Um deles teria a Glock; o outro, uma Ruger.