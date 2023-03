Se abrires a porta a estranhos...

Vemo-lo na televisão a toda a hora. Ouve-se bater à porta da frente. E, no lado de fora, alguém está à espera de nos dar a notícia que muda tudo. Na televisão, é normalmente um capelão da polícia ou um bombeiro, talvez um oficial das Forças Armadas fardado. Mas quando abro a porta – quando fico a saber que tudo está prestes a mudar para mim –, o mensageiro não é um polícia nem um investigador federal com calças engomadas. É uma menina de doze anos, com equipamento de futebol. Caneleiras e tudo.

– Senhora Michaels? – pergunta ela.

Hesito antes de responder – como faço frequentemente quando alguém me pergunta se sou essa pessoa. Sou e não sou. Não mudei de nome. Fui Hannah Hall nos trinta e oito anos antes de ter conhecido o Owen, e não vi nenhum motivo para me tornar outra pessoa depois disso. Mas eu e o Owen somos casados há pouco mais de um ano. E, durante esse tempo, aprendi a não corrigir as pessoas em nenhum dos sentidos. Porque o que elas realmente querem saber é se eu sou a mulher do Owen.

É decerto o que a menina de doze anos quer saber, o que me leva a explicar como é que estou tão certa de que ela tenha doze anos, tendo passado a maior parte da minha vida a considerar que as pessoas se dividem em duas categorias gerais: crianças e adultos. Esta mudança é um resultado do último ano e meio, um resultado do facto de a filha do meu marido, a Bailey, ter a espantosamente pouco atraente idade de dezasseis anos. É um resultado de eu, no meu primeiro encontro com a reservada Bailey, ter cometido o erro de lhe dizer que ela parecia mais nova do que era. Foi a pior coisa que podia ter feito.