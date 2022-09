Nasceu no Palácio de Buckingham, a 14 de Novembro de 1948, e foi o primeiro herdeiro ao trono a não contar com a presença do ministro do Interior, prática suprimida pelo seu avô Jorge VI. Educado por uma mãe “distante” e um pai severo e, para muitos, “implacável”, Carlos Filipe Artur Jorge aprende os rudimentos de leitura e escrita nas aulas do palácio, com uma educadora, antes de ser inscrito no externato londrino de Hill House School, onde ingressou a 7 de Novembro de 1956, em plena crise do canal de Suez. Posteriormente, em 1957, transitou para a Cheam School em Knightsbridge, que frequentou durante cinco anos, em regime de pensionato. Prosseguiu a sua escolarização no severo Colégio de Gordonstoun, que o seu pai frequentou trinta anos antes, e que considerou muito formativo para a personalidade do jovem príncipe. Este, como os seus camaradas, deviam fazer a sua cama, engraxar os seus sapatos e tomar duche de água fria, depois de longas corridas pelo campo, o que afligia o próprio agente de segurança que o acompanhava à distância. Não beneficiou de nenhum regime de favor por ser quem era, e mais tarde recordará “como se sentia profundamente só e infeliz”. O seu escape às frustrações era o teatro escolar, chegando a interpretar o papel principal em Macbeth.

Fez um ano na Austrália, no colégio de Timbertop e, em 1967, foi admitido no Trinity College de Cambridge, onde estudou História, Arqueologia e Antropologia. Em 1970 recebeu o seu diploma de Bachelor of Arts em História pelo que, se vier a ser rei, se transformará no primeiro soberano inglês a ter um grau universitário. Tanto a rainha como o príncipe Filipe estavam convencidos de que deviam manter os procedimentos de comportamento estabelecidos na corte pela rainha consorte, Maria de Teck. A Carlos foi ensinado que devia fazer uma vénia à avó e manter-se em pé na presença do avô, até que lhe fosse dada autorização para sentar-se, pelo que a sua infância esteve repleta destes rituais. Uma tal etiqueta acabou por torná-lo pouco espontâneo, o que dificultou, no seu crescimento, encontrar novas amizades na escola ou mais tarde.