3.

Não me sinto preparada. Sei que não estou preparada. O miúdo à minha frente desce os degraus do palco aos saltos, de uma forma que me deixa baralhada. Ele não parece nada nervoso. Isto é só mais um dia para ele. Senta-se ao lado da dúzia, ou coisa assim, de outras crianças que já estão sentadas porque já apresentaram os seus monólogos.

Eu olho em volta daquela sala aborrecida, de paredes brancas e nuas, e para a fileira de miúdos em cadeiras empilháveis de metal. Brinco nervosamente com o polegar no canto do papel que tenho na mão. Sou a seguir. Pus-me no fim da fila para ter mais tempo para treinar, uma decisão que agora lamento, porque os meus nervos tiveram mais tempo para se pôr em franja. Nunca me senti assim. Enjoada de nervos.

– Podes avançar, Jennette – diz-me o homem de rabo de cavalo preto e barbicha que vai decidir o meu destino.

Eu aceno que sim com a cabeça e subo para o palco. Pouso a folha de papel no chão, para ter mais liberdade para usar as mãos nos gestos largos que a Mãe me mandou fazer, e começo o meu monólogo sobre as gomas Jell-O Jigglers.

Começo com a voz trémula. Consigo ouvi-la muito alta na minha cabeça. Tento abafá-la, mas soa cada vez mais alta. Faço um grande sorriso e espero que o Barbichas não tenha reparado. Finalmente, chego ao remate.

– ... porque com as gomas de pacote, é um fartote!

Faço um risinho a seguir a esta frase, tal como a mãe me mandara: “agudo e fofinho, com uma ruguinha no nariz lá para o fim”. Espero que o risinho não revele nem metade do desconforto que sinto ao ouvi-lo sair de dentro de mim.