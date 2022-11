O Michael esfregou a boca com as mãos e falou por trás delas. O volante deixara-lhe uma pequena amolgadela vermelha na testa.

– Não vai importar aonde o levemos – disse, por fim.

– OK.

– Devíamos enterrá-lo.

– OK.

– Para de dizer isso.

– Está bem.

– Queria dizer que parasses de concordar comigo.

– Devíamos levá-lo ao hospital, então.

– Estás do meu lado ou não? – disse o Michael. Lançou um olhar ao assento traseiro, voltou a meter-se no carro e ligou o motor. – Eu resolvo as coisas. Entra.

Eu já sabia que entraria no carro. Não sei realmente porquê. Suponho que parte de mim calculava que, se estivesse no carro, podia fazer-lhe ver a razão. Porém, tudo o que sabia realmente era que o meu irmão mais velho estava ali à minha frente a dizer-me que tudo ia ficar bem, e, seja qual for a idade que se tenha – cinco anos ou trinta e cinco –, se o nosso irmão mais velho nos diz que vai resolver as coisas, nós acreditamos. Gravidade.

Um breve esclarecimento: de facto, tenho trinta e oito anos nesta parte da história, quarenta e um quando chegarmos ao momento presente, mas pensei que tirar um par de anos à minha idade podia ajudar a minha editora a propor o livro a um ator de renome.

Entrei no carro. Havia um saco de desporto da Nike, aberto, no chão do lugar do passageiro. Estava cheio de notas, não atadas em maços com pequenos elásticos ou cintas de papel como nos filmes, mas todas amontoadas, a transbordarem para o chão. Dava uma sensação estranha simplesmente pousar os pés em cima do dinheiro, porque havia muito e, presumivelmente, o homem que se encontrava no assento traseiro morrera por causa dele. Não olhei pelo espelho retrovisor. OK, disparei uns olhares, mas só vi um vulto negro de uma sombra que parecia mais um buraco no mundo do que um corpo, e acobardei-me de cada vez que a imagem ameaçava ficar nítida.