No mês dedicado às mulheres, o É Desta Que Leio Isto celebra a escrita no feminino com a leitura de "Uma Paixão Simples" de Annie Ernaux. A convidada para a sessão — marcada para 23 de março, pelas 21h — é Cátia Vieira, escritora, influencer literária e assumidamente fã da escrita da Nobel francesa. Romancista a dar os primeiros passos na carreira, Cátia Vieira publicou "Lola" em 2021, estando a trabalhar no segundo. A sua paixão pela literatura e o ritmo com que acumula leituras estão bem documentados na sua conta de Instagram, onde tem mais de 50 mil seguidores, sendo assumidamente uma fã de Annie Ernaux. Além de ter um percurso académico ligado às letras — com licenciatura e mestrado em Estudos Portugueses e doutoramento em Modernidades Comparadas, na Universidade do Minho —, Cátia Vieira fundou a Alma Interior Design Studio, uma marca de design de interiores, e faz trabalho freelance nas áreas da comunicação e do marketing. Quanto a "Uma Paixão Simples", é um dos romances com que Annie Ernaux construiu a sua reputação literária, tendo a francesa sido a vencedora do Prémio Nobel da Literatura de 2022. Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link.

A festa acabou e chegámos à cantina e ainda havia mais comida. As cozinheiras prepararam-nos batatas com costeletas, maçaroca e mojo (2), a comida preferida da Isora. E quando passámos com o nosso tabuleirinho de metal, com o nosso guarda-napinho, o nosso copinho de água do poço (que suspeitávamos ser da torneira, apesar de esta não se poder beber na ilha) e os nossos talheres e os nossos iogurtes Celgán, as professoras que estavam na cantina perguntaram-nos se era mojo vermelho ou mojo verde e a Isora respondeu que era mojo vermelho, e eu pensei como é arrojadinha, mojo vermelho, e não tem medo de que seja picante, não tem medo de comer coisas de adultos, eu também quero ser como ela, tão arrojadinha, tão sem medo.

Sentámo-nos à mesa e começámos a comer a uma velocidade parecida àquela com que os rapazes se lançavam em cima das tábuas na encosta durante as festas de San Andrés (3). Não havia pneus no final da descida. Os jorros de mojo a deslizarem pelos nossos queixos, as tranças oleosas por metermos o cabelo dentro do prato, os dentes cheios de pedaços de milho e de orégãos, caganitas de pomba branca, como chamava a Isora à comida entre os dentes. E enquanto engolíamos eu já sentia uma tristeza como um estrondo, uma agonia na boca do estômago, a boca seca como se tivesse comido leite em pó misturado com gofio (4) e açúcar. No verão não íamos poder sair do bairro, a praia ficava longe. Não éramos como as outras meninas que viviam no centro da aldeia, nós vivíamos no meio do monte.

A Isora levantou-se da cadeira e disse-me shit, vamos à casa de banho.