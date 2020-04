Numa época e mundo alternativos em que as hierarquias são revertidas, os Crosses (cruzes) têm pele escura e detêm maior poder e riqueza; os Noughts (zeros), de pele clara, sofrem com a pobreza, a falta de oportunidades e a ameaça racista.

Sephy (uma cruz) e Callum (um zero) são os protagonistas da história; amigos desde a infância, os seus mundos simplesmente não se misturam. Num contexto de preconceito e desconfiança, intensamente destacado pela atividade terrorista violenta, a proximidade e o envolvimento entre Sephy e Callum crescem, o que os leva a um perigo terrível. Separados pela cor, mas unidos pelo amor e pela injustiça, Sephy e Callum lutam por um futuro que terá repercussões chocantes para as próximas gerações.

Partindo de uma história de amor situada num mundo onde o racismo divide a sociedade, a narrativa segue a enredo pelos pontos de vista dos Noughts (caucasianos) e dos Crosses (negros), explorando as tensões e relações proibidas entre os dois grupos.

Com duas adaptações para teatro, “Noughts & Crosses” deu lugar a uma série de televisão produzida pela Roc Nation, de Jay Z, que estreou na BBC e em exibição, desde março de 2020, na HBO Portugal.

A BBC News considera “Noughts and Crosses”, escrito por Malorie Blackman, como um dos 100 romances mais influentes, enquanto o The Guardian o colocou na 88.ª posição dos 100 melhores livros do século XXI.

O livro chega a Portugal esta quinta-feira, 30 de abril, mas pode ler em pré-publicação o primeiro capítulo aqui no SAPO24 e habilitar-se a receber o livro em sua casa através do nosso passatempo.