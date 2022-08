Os bilhetes para o concerto no Estádio de Coimbra serão colocados à venda na próxima quinta-feira (25 de agosto), a partir das 10h00, estando a sua compra limitada a seis unidades por pessoa, confirmou ao SAPO24 fonte da promotora.

No comunicado de divulgação do concerto, a Everything is New sublinha que "apenas serão válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais", apelando a que não sejam comprados bilhetes "em sites de mercado secundário".

Os locais de venda oficiais referidos pela promotora são: FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP, Ticketline.pt, Seetickets.com, Masqueticket.com e everythingisnew.pt.

O espetáculo em Coimbra terá bilhetes à venda pelos seguintes preços:

Relvado - 85 euros

Bancada Nascente Inferior - 150 euros (com marcação)

Bancada Poente Inferior - 150 euros (com marcação)

Bancada Nascente Superior - 120 euros (com marcação)

Bancada Poente Superior - 120 euros (com marcação)

Bancada Sul Inferior - 90 euros (com marcação)

Bancada Sul Superior - 65 euros (com marcação)

Mobilidade Condicionada- 65 euros

Com arranque em Portugal, a ‘tour’ “Music of the Spheres” segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

Na nota de imprensa da promotora é ainda referido que a digressão se destaca por um conjunto de iniciativas de sustentabilidade.

“A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em ‘tour’ no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas, painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo […]. Por cada bilhete vendido é plantada uma árvore”, é destacado.

A banda de rock criou o ‘site’ sustainability.coldplay.com, no qual está disponível informação sobre estas iniciativas.

Na semana passada os Coldplay lançaram o novo vídeo “Humankind”, do seu mais recente álbum, “Music Of The Spheres”, em que mostraram pistas com as novas cidades da digressão, entre elas Coimbra.