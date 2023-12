Segundo o comunicado da editora Guerra e Paz, este "é um crescimento que multiplica por sete o número de candidaturas de anos anteriores".

"O vencedor será anunciado no próximo mês de maio, publicado no mês de junho e apresentado oficialmente na 94.ª Feira do Livro de Lisboa"ç é ainda referido.

"A Guerra e Paz editores publicará a obra vencedora, tal como publicou já o romance Vidas por Fios, de José Martinho Gaspar, vencedor da edição de 2019, Os Dentes do Tejo, de Evelina Gaspar, romance vencedor do Prémio de 2020, o romance vencedor de 2021, A Desaparecida, de Ricardo Lemos, Periferia, de Catarina Costa, romance vencedor de 2022 e O Lixo dos Outros, romance de João Albano Fernandes, vencedor de 2023", pode ler-se.

De recordar que "o Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal foi criado em 2011 e destina-se a premiar e publicar uma novela ou um romance de autores portugueses, tanto de autores estreantes como de autores já com obra publicada, com a condição de que sejam inéditos. À publicação da obra acrescenta-se ainda o prémio pecuniário de dois mil e quinhentos euros".