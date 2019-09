A última temporada de Game of Thrones chegou à cerimónia com o número recorde de 32 nomeações, saindo premiada com 12, mas apenas duas nas categorias não técnicas.

As séries Chernobyl e Fleabag estiveram entre os grandes vencedores da noite.

John Oliver ganhou o Emmy para o melhor talkshow.

A HBO, com um total de 34 prémios, foi a plataforma mais premiada, seguida do Netflix com 27 e do Prime Video (Amazon) com 15. National Geographic é a primeira das cadeias de televisão ditas tradicionais, com 8 prémios, seguida da NBC e CNN. YouTube levou quatro prémios para casa.

Melhor série dramática:

“A Guerra dos Tronos” (HBO)

Melhor série de comédia:

“Fleabag” (Amazon Prime)

Melhor ator numa série dramática:

Billy Porter (“Pose”)

Melhor atriz numa série dramática:

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Melhor ator numa série de comédia:

Bill Hader (“Barry”)

Melhor atriz numa série de comédia:

Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”)

Melhor ator secundário numa série dramática:

Peter Dinklage, "A Guerra dos Tronos"

Melhor atriz secundária numa série dramática:

Julia Garner, "Ozark"

Melhor ator secundário numa série de comédia:

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor atriz secundária numa série de comédia:

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"