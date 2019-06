Leitora ávida e amante da língua, aí descobriu que “não existe a palavra certa”, e começou a criar os seus escritos e a utilizar o seu próprio corpo, gestos, presença e respiração, como ferramentas criativas.

Irma Blank considera que todo o seu trabalho é autobiográfico e uma forma de escrita encarnada, universal.

Depois de várias fases de vida e de expressões artísticas, em 2016, na sequência de um problema de saúde que lhe paralisou o lado direito do corpo, aprendeu a desenhar com a mão esquerda, o que conduziu a uma nova série na qual continua a trabalhar, intitulada “Gehen, Second Life” (“Seguir em frente, segunda vida”, em tradução livre), iniciada em 2017.

Como retrospetiva, a exposição “Blank” abrange todos os períodos de produção da artista, das primeiras séries aos trabalhos mais recentes, com atenção especial aos livros feitos à mão.

“Tal como aconteceu com tantas outras mulheres da sua geração, a sua obra foi ignorada durante demasiado tempo, estando agora a receber, finalmente, a atenção que merece”, salienta a Culturgest.

Nos seus trabalhos “encontra-se uma intersecção entre as representações linguística e visual, na medida em que procura uma forma de purificar a linguagem, libertando-a de significado. A linha, por tradição um instrumento do desenho, serve aqui para desprover a palavra de conteúdo e criar uma transmissão universal”, descreve.

O título da exposição, “Blank”, é um jogo de palavras com o apelido da artista, pegando na palavra “blank” que reflete, quer em alemão, sua língua-mãe, quer em inglês, a sua dedicação a um processo minimalista de escrever sem palavras.

“Luminoso”, “despido”, “vazio”, “absoluto”, todas estas palavras cabem também no significado de “blank” em ambas as línguas, “contribuindo para definir o processo desta artista, que começou com uma forma de deslocação linguística e cultural, e a levou a questionar o limites da comunicação e da expressão”, afirma a Culturgest, na apresentação da mostra.

O catálogo da exposição – que tem a chancela Walther König – é da autoria das curadoras, de Douglas Fogle e Miriam Schoofs, e inclui uma entrevista do curador, crítico e historiador de arte Hans Ulrich Obrist à artista.