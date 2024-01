O jornal escreve que o filho mais novo do rei Carlos III, do Reino Unido: "Admitiu hoje a derrota num processo por difamação que moveu contra o Mail on Sunday no dia em que deveria entregar uma lista de documentos".

O também conhecido como Duque de Sussex, processou a Associated Newspapers Limited (ANL) devido a um artigo de fevereiro de 2022 sobre a sua batalha legal contra o Ministério do Interior após decisão de alterar os seus acordos de segurança com financiamento público ao visitar o Reino Unido.

O jornal diz que os advogados "poderiam ter participado no julgamento" que "consistia em alegações de que o príncipe tinha tentado enganar o público".

"Em vez disso, Harry atirou a toalha ao chão, e os seus advogados informaram o Tribunal às 10h00 que este estava a “descontinuar” o seu caso", refere ainda o jornal.

Os advogados de Harry alegaram que a história escrita pelo jornal "pretendia revelar, em termos sensacionais" que as informações dos documentos judiciais "contradiziam declarações públicas que este tinha feito anteriormente sobre a sua disposição de pagar pela proteção policial para si e para a sua família enquanto estava no Reino Unido".

A ANL contestou a alegação e argumentou que o artigo expressava uma “opinião honesta” e não causava “danos graves” à sua reputação.

Numa decisão no mês passado, o duque perdeu uma tentativa de rejeitar a “opinião honesta” da ANL por um juiz e foi condenado a pagar 48.447 libras (56.447 euros) à empresa.

Com a desistência deste processo, o príncipe terá agora de pagar também os custos processuais do jornal em tribunal, num valor de 250 mil livras (291 mil euros), além dos honorários dos advogados que totalizam 750 mil livras (874 mil euros), informa o Mail on Sunday.

Harry está neste momento num processo contra o Ministério do Interior, do Reino Unido devido à decisão de alterar os seus acordos de segurança com financiamento público quando este visita o Reino Unido.

Numa audiência de três dias nesse caso, realizada no Supremo Tribunal em dezembro, os advogados que representam o duque referiram que Harry estava preocupado com a possibilidade dos seus filhos Archie e Lilibet não conseguirem “sentir-se em casa” no Reino Unido caso não fosse “possível mantê-los seguros".

Recorde-se que, além deste processo, o príncipe já ganhou outro contra o Mirror Group Newspapers e tem ainda um contra o News Group Newspapers, donos do tabloide The Sun.