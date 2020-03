A atribuição do prémio ao ensaísta foi decidida e anunciada pela UÉ) no passado dia 20 de dezembro, em reconhecimento do “seu notável contributo no domínio do ensino da Literatura, dos Estudos Literários e da divulgação internacional da Língua e da Cultura portuguesas”.

A escolha do vencedor foi unânime por parte do júri, presidido pelo professor da UÉ Antonio Sáez Delgado e composto pelos professores Pedro Serra (Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca), Ana Paula Arnaut (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) e Cristina Firmino Santos (UÉ) e pela crítica literária Anabela Mota Ribeiro.

Segundo a academia alentejana, a cerimónia de entrega do Prémio Vergílio Ferreira 2020 decorre hoje, a partir das 16:00, na Sala de Docentes do Colégio do Espírito Santo.

A sessão tem lugar um dia “após a data em que se assinala a morte do escritor do romance ‘Manhã Submersa’, contando com as habituais intervenções do premiado, do júri e da reitora da Universidade de Évora”, Ana Costa Freitas, acrescentou a instituição.

Aquando da atribuição da distinção, a UÉ qualificou Carlos Reis como “um dos mais relevantes ensaístas da atualidade”.

“Considerado um renovador dos Estudos Literários em Portugal desde o último terço do século XX”, o vencedor é autor de “uma vasta bibliografia”, que inclui mais de 200 títulos, “em várias áreas de pesquisa, desde os estudos queirosianos e estudos saramaguianos à teoria e didática da literatura”, acrescentou.