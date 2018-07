ProfJam (Mário Cotrim), de 27 anos, começou há dez a rimar, embora considere que o arranque “mais a sério” tenha sido em 2014 com a ‘mixtape’ “The Big Banger Theory”.

“Aí comecei a reunir um ‘following’ e pessoal interessado na minha música, a descodificá-la, a querer perceber o que é que eu queria dizer”, recordou em declarações à Lusa, horas antes do concerto de hoje no festival Super Bock Super Rock (SBSR), no Parque das Nações, que dedica o dia ao universo do hip-hop.

Um dos três ‘rappers’ portugueses em destaque hoje, foi o primeiro a atuar, pelas 18:00 no palco montado por baixo da pala do Pavilhão de Portugal, onde alguns milhares se agitaram e cantaram as rimas que começou a fazer em 2008, enquanto frequentava o ensino secundário.

Entretanto, editou duas ‘mixtapes’, passou uma temporada em Londres a estudar e fundou uma editora, a Think Music Record.

No ano passado, integrou o Projeto 80, iniciativa de âmbito nacional que promove a cidadania, o empreendedorismo, o associativismo, a sustentabilidade, a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, a economia verde e o voluntariado, tendo estado em 36 escolas de todo o país, duas por distrito, a dar palestras.