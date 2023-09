História: Segundo a história, a descoberta da Madeira deveu-se a uma tempestade. Em 1418 Gonçalves Zarco e a sua tripulação seguiam pela costa africana e, devido a um grande intempérie, foram parar a uma pequena ilha, que batizaram de Porto Santo. Um ano mais tarde avistaram novamente terra, desta vez uma local com madeira em abundância, e assim ficou a chamar-se a Ilha da Madeira. O povoamento das ilhas da Madeira e do Porto Santo foi feito por pessoas que vieram de todos os lados a partir de Portugal continental. Do Algarve, os colonos foram fundamentais na implementação das bases do sistema do senhorio, do norte de Portugal, em particular de Entre Douro e Minho, vieram os que definiram a organização do espaço agrícola.

Até cerca de 1460, a cultura dos cereais dominava a economia madeirense. No século XV, o “Ouro Branco” - vulgo açúcar - chegou à Madeira e rapidamente transformou a paisagem; com esta cultura veio também uma grande fonte de riqueza, tendo atraído mercadores de toda a Europa. O Funchal passou a ser um dos “centros do mundo“ e a cana-de-açúcar o principal motor da economia da ilha. Até à primeira metade do século XVI, a Madeira foi um dos principais mercados de açúcar do Atlântico, no entanto, este ciclo acabou por se fechar. O “Ouro Branco” cedeu a primazia ao “Rei Vinho”, licoroso, afamado e apreciado nos quatro cantos do mundo. Até Shakespeare, na peça de teatro “Ricardo III” mencionou a crescente notoriedade do Vinho Madeira, destacando o Malvasia, num drama em que o Duque de Clarence, irmão do rei Eduardo IV de Inglaterra, morre afogado num tonel de Vinho Madeira.

No século XIX, os visitantes da ilha eram essencialmente doentes, viajantes, turistas e cientistas, sendo que a maioria dos “turistas” pertencia à aristocracia endinheirada europeia, nomeadamente príncipes, princesas e monarcas que encontraram na Madeira um local para cura de muitas maleitas. Mas estes primeiros turistas não ficaram indiferentes às belezas locais, e com passeios a pé e a cavalo saíram dos limites do Funchal e assim também o interior passou a ser procurado pelos visitantes.

O primeiro Guia Turístico, aparece em 1850, de modo a dar apoio a quem visita a “Pérola do Atlântico”, o guia destacava a ilha do ponto de vista histórico e geológico, enaltecendo a flora, a fauna e os costumes, e até hoje o turismo não parou e tornou-se o principal motor da economia madeirense.

Curiosidades: Se dúvidas houvesse de onde teria que ser o Cristiano Ronaldo, os factos dizem que o melhor do mundo tinha de vir de onde se realizou o primeiro jogo de futebol em Portugal. Foi no Largo da Achada, freguesia da Camacha, que em 1875 um jovem britânico de nome Henry Hinton, que estudava em Londres e residia na Madeira, trouxe da capital inglesa uma bola de futebol. Depois de explicar as regras a amigos e funcionários da fábrica de cana-de-açucar que pertencia à família, jogaram o jogo que ficou para a história. Testemunhos que chegaram aos nossos dias, confirmam que a “febre” do futebol rapidamente se alastrou a toda a freguesia e depois a toda a ilha. Existe no largo da Achada um pequeno monumento para celebrar a efeméride.

Histórias de ontem: Antes das estradas, as ligações por terra entre as várias localidades da Madeira eram feitas pelos Caminhos Reais que foram construídos desde o povoamento das ilhas, no início do século XV. Os “caminhos ou estradas reais” são o exemplo da dificuldade que foi vencer a orografia da Madeira e a complexidade que houve para ligar as povoações do interior e da costa norte da Madeira, um trabalho verdadeiramente hercúleo.

Esta rede “rasga” a Madeira em várias direções; o mais importante era o Caminho Real 23, que circundava a ilha, ligando as localidades do litoral. Os caminhos foram construídos por ordem dos governadores e capitães-generais da Madeira ao longo dos séculos e foram a principal ligação entre as localidades até ao século XX. Calcula-se que atualmente ainda existam cerca de 400 quilómetros dessas estradas na região, com muitos trechos ocultos pela vegetação ou inacessíveis devido à orografia da ilha. Dos percursos pedonais recomendados na Madeira, três são antigos Caminhos Reais.

Histórias de hoje: Para conhecer a Madeira é recomendável que alugue um carro ou uma moto, sendo que também há quem percorra a ilha a pé ou de bicicleta, mas isso são outras histórias. Vamos dar a volta pela Costa Norte da Madeira que tem algumas das mais espetaculares “vistas” da ilha. Na Costa Norte, a mãe-natureza não se poupou a esforços e o resultado de milhões de anos é uma ligação única entre montanhas, vales, florestas, arribas e o mar. Uma ode à beleza natural, ao longo de toda a linha costeira dos municípios de Santana, São Vicente e Porto Moniz. Na estrada que percorre o litoral destes três municípios, vamos encontrar muitos pontos de observação que permitem ver cenários majestosos e muito fotogénicos, como é o caso do miradouro das Cabanas, que oferece aos visitantes uma perspetiva única sobre o Arco de São Jorge e, em dias de céu limpo, sobre a ilha do Porto Santo. Além disso, na linha costeira abundam as grutas vulcânicas, como as de São Vicente, ou as piscinas naturais, como as do Porto Moniz — o ex-libris desta vila pitoresca.

A floresta Laurissilva - um tesouro natural que ocupa cerca de 20 % do território da ilha (15.000 hectares), muito contribui para a espetacularidade da Costa Norte, pois é aqui que tem mais expressão, atendendo à elevada abundância de água que caracteriza esta região, o que levou à existência de inúmeras quedas de água, algumas delas a acabar no mar, como o Véu da Noiva, no Seixal.

Para percorrer e descobrir com calma a Costa Norte, sugerimos que fique instalado num dos três municípios que compõem esta zona.

Em Santana, a Quinta do Furão é um hotel de montanha numa falésia sobre o mar, rodeado de vinhas, e o local perfeito para em família ou a dois descobrir as muitas levadas e trilhos que existem em redor da pitoresca cidade.

Em São Vicente há aquele que é o melhor hotel de charme da Madeira, localizado na freguesia da Boaventura - o Terrabona Nature & Vineyards é uma unidade de luxo com quatro “villas” e é o local perfeito para uma escapadinha a dois.

Em Porto Moniz, o Hotel Aqua Natura Madeira é o refugio perfeito para usufruir a dois ou em família da ligação ao mar tão característica da Madeira.

Na Costa Norte há uma série de locais que não podem deixar de ser visitados como a floresta do Fanal, a praia do Seixal, as piscinas naturais do Seixal e a Poça do Mata Sete, a Reserva da Rocha do Navio e o Pico Ruivo (ponto mais alto da Madeira onde é imperdível ver o nascer do dia).

E não podemos deixar a Madeira sem algumas recomendações no Funchal: a visita à Sé é quase obrigatória, pelo seu incomparável valor arquitectónico e artístico, a Casa Museu Frederico de Freitas, que alberga uma coleção de arte imperdível, o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, oferece uma visita única para qualquer apaixonado por fotografia, seja amador ou profissional.

Para dormir:

Em Santana, a Quinta do Furão.

Em São Vicente/Boaventura, o Terrabona Nature & Vineyards.

Em Porto Moniz, o Aqua Natura Hotels.

No Funchal - O clássico Savoy, não é para todas as bolsas, mas é um clássico ou, noutro género, o Hotel Next

Almoçar e Jantar:

Em Santana - Restaurante Quinta do Furão - aberto todos os dias

- Restaurante Cantinho da Serra - +351 291573727 - aberto todos os dias

No Seixal - Restaurante do Cube Naval do Seixal - +351 918240118 - aberto todos os dias

Em Porto Moniz - Restaurante a Orca - +351 291850000 - aberto todos os dias

- Sea View Restaurante - +315 291640100 - aberto todos os dias

No Funchal - Restaurante Lá ao Fundo - +351 964527912 - aberto todos os dias

- Doca do Cavacas - +351 291762057 - encerra à segunda-feira

- Prima Caju - +351 291106600 - aberto todos os dias

Doces e petiscos:

No Funchal - UAU Cacau - Rua da Queimada de Baixo nº 11 - +351 291644620

- Fábrica de Santo António - Travessa do Forno nº 27-29 - +351 291220255 - encerra ao domingo

Atividades:

Mergulho - Focus Natura - +351 916409780

Natação águas aberta - SwimMadeira Swimming Holidays - +351 913324532

Passeios de barco à vela - Sea la Vie - +351 965710036

Património:

Santana - Parque Temático da Madeira - das 10:00 às 18:00 - encerra à segunda-feira

Funchal - Casa Museu Frederico Freitas - 10:00 às 17:30 - encerra ao domingo e segunda-feira

- Museu Fotografia - Atelier Vicente’s - 10:00 às 17:00 - encerra ao domingo e segunda-feira