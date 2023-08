História: Foi no século XVI que o mar recuou em resultado da formação de cordões litorais e com isto formou-se uma lagoa costeira que se desenvolve paralelamente ao Oceano Atlantico com 45 quilómetros de comprimento e que na sua parte mais larga chega aos 11 quilómetros. A ria banha as localidades de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar e Vagos, onde se podem encontrar muitos canais e inúmeras ilhas e ilhotas, tendo como única ligação ao mar um canal entre a Barra e São Jacinto.

Curiosidades: A Grande Rota da Ria de Aveiro tem quase 600 quilómetros de extensão total que se divide em três percursos independentes. Com uma grande variedade de ambientes em todo o seu território, cada itinerário tem as suas próprias particularidades que os diferencia uns dos outros. Estando todos ligados entre si, facultam a realização de caminhadas, passeios de bicicleta e inúmeras actividades náuticas.

Histórias de ontem: As ilhas da Ria de Aveiro, situadas na parte central da mesma, já foram terras de grande riqueza, onde se produziu milho, feijão, batatas, melancia, vinho e até sal, para além da criação de gado, o que levou a que algumas delas chegassem a ser habitadas. Apesar das ilhas estarem abandonadas, hoje ainda se podem encontrar algumas ruínas de casas. Vale a pena ler as “Ilhas da Ria” de Maria José Santana, um livro publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Histórias de hoje: A descoberta da ria está organizada em três percursos devidamente mapeados e que dão a conhecer diferentes formas de explorar uma região rica em património ambiental, cultural e com inúmeros pontos de paragem para alimentar o corpo e a alma. O percurso azul, o percurso verde e o percurso dourado permitem, etapa a etapa, opções mais suaves ou mais exigentes de caminhadas e cicloturismo.

Há que começar a descobrir a Ria de Aveiro pela cidade de Ovar, com as suas belas casas, ruas e ruelas, bem conservadas que valem um bom passeio a pé. Um dos pontos que vale a visita é a casa Museu Júlio Dinis onde o escritor viveu e inspirou-se para escrever as Pupilas do Senhor Reitor e a Morgadinha dos Canaviais. Incontornáveis são os famosos doces de ovos de todas as formas e feitios, verdadeiros ex-libris desta região, para provar ou mesmo para aprender a confecioná-los - é inevitável uma paragem na Gaby, onde o Pão de Ló Celeste e a pastelaria de autor nos vão fazer esquecer as dietas e enaltecer o melhor da doçaria regional. Também com merecido destaque estão as Capelas dos Passos, um conjunto exemplar de arquitetura religiosa ovarense, constituído por sete capelas edificadas no século XVIII, ligadas às cerimónias da Quaresma.

Saindo de Ovar em direção ao Furadouro, vamos encontrar uma praia com boas condições para a prática do surf, e que em 2019 foi classificada como uma das cinco praias gay-friendly de Portugal.

Saindo do Furadouro e rumando a sul, em direção a São Jacinto, vamos ter a Ria de Aveiro do nosso lado esquerdo e ao longo da estrada (que tanto pode ser feita de automóvel, como de bicicleta) vamos encontrar muitas oportunidades para fazer fantásticas fotografias a qualquer hora do dia ou da noite.

Mais à frente está a simpática vila da Torreira, famosa pelas suas praias que, com a Ria de Aveiro de um lado e o oceano Atlântico do outro, garante opções para todos os gostos e todas as condições meteorológicas. No mar ainda pode apreciar a arte da Xávega, forma tradicional de pesca muito comum nesta zona. Na Praça da Varina situada no centro da vila, há muitas e boas opções para almoçar e jantar, com especial destaque para o restaurante Avenida Praia e a Concha (provavelmente terei amigos que se vão zangar por partilhar este lugar, mas os leitores do SAPO24 merecem!) com uns hambúrgueres, cachorros, francesinhas e batatas fritas do outro mundo.

Continuamos o nosso percurso rumo a São Jacinto, antes ainda vamos parar no Livin Barca, aqui vai poder descobrir a Ria na água, seja de barco à vela, semi-rígido ou SUP, e onde também pode praticar ski-aquático, wakeboard, hydro foil ou outras actividades para todas as idades que ficam na memória pela paisagem envolvente.

No fim da Ria temos a vila de São Jacinto, outrora famosa pelos seus estaleiros e base militar e que vive hoje dos passeios que até aqui chegam, das casas pitorescas e dos maravilhosos bolos e doces da Pastelaria Progresso. Daqui também se apanha o ferry para a Costa Nova e Aveiro, mas isso é outro roteiro!

Para dormir:

Tijosa Eco House - https://www.tijosaecohouse.pt/

Pousada da Ria - https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-ria

Refugio Dourado - http://www.refugio-dourado.com/

Almoçar e Jantar:

O Ângelo - Ovar - +351 256573930 - Encerra domingo ao jantar e terça-feira

O Maganinho - Furadouro - +351 256591219

Avenida Praia - Torreira - +351 234838494 . Encerra ao domingo ao jantar e segunda -feira

Peixaria - São Jacinto - +351 234331165 - Encerra à segunda-feira

Doces e petiscos:

Pão de Ló e doçaria de autor - Ovar - Gaby - +351 265027911 - Encerra à

segunda-feira

Padaria e pastelaria - Veras - Torreira - +351 234838167

Pastelaria - Progresso - São Jacinto - +351 234331132

Hambúrgueres e cachorros - A Concha - Torreira - +351 234831777 - Encerra à terça-feira

Actividades:

Passeios de barco e actividades náuticas - Livin Barca - +351 913609701 - https:/livinbarca.com/

Kitesurf - Clube Nortada - +351 917412241

Passeio de moliceiro - Terra d’Água - +351 915262793

Património:

Ovar - Casa Museu Júlio Dinis

Torreira - Estaleiro Museu do Monte Branco

Murtosa - COMUR Museu Municipal da Murtosa