A 9.ª edição do “Rock in Rio Lisboa” decorre no Parque da Bela Vista este sábado e domingo e no fim de semana de 25 e 26 de junho, altura em que também se irão registar condicionamentos ao trânsito.

De acordo com a PSP, durante os dois fins de semana de realização do festival está previsto o condicionamento da circulação rodoviária na zona de Marvila e o encerramento ao trânsito da Avenida Marechal António Spínola (no sentido Oeste – Este), da Avenida Dr. Arlindo Vicente, da Avenida Cidade de Bratislava, da Avenida da Ucrânia e da Rotunda da Bela Vista.

Também a Rua Luísa Neto Jorge estará condicionada, na sua totalidade, com exceção a moradores, e a Rua José Régio estará condicionada, mas o sentido sul–norte terá dois sentidos de tráfego disponíveis para circulação de veículos.

Segundo a PSP, os parques de estacionamento localizados nas imediações serão maioritariamente afetos a moradores e serviços de apoio ao evento.

A polícia aconselha o uso de transportes públicos, lembrando que o Metro estará a funcionar até às 01:00, embora com possibilidade de greve no último dia do festival.

A Carris irá reforçar a rede de transportes e terá duas carreiras especiais, uma para o Oriente e outra para o Cais Sodré (via Eixo Central), que funcionarão entre as 00:30 e as 04:00, sem horários pré-estabelecidos, realizando-se consoante a afluência de passageiros.

Também a CP irá reforçar o serviço com comboios especiais do Cais do Sodré para Cascais, até à 01:30, e do Oriente / Roma-Areeiro para Sintra até à 01:15.

A PSP aconselha ainda atenção ao estacionamento de veículos na via pública, para que não perturbem a circulação rodoviária e cuidados de segurança com mochilas ou malas.

Na nota, a PSP recorda a lista de objetos proibidos no evento, nomeadamente garrafas de vidro, latas, bebidas alcoólicas, ‘selfie sticks’, guarda-chuvas, armas brancas e de fogo, drogas, capacetes, material pirotécnico ou explosivos, computadores, lasers e cadeiras, entre outros.