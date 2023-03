Pedro Carlos, primeiro neto da rainha Maria I, primogénito dos infantes Gabriel de Bourbon e Mariana Vitória de Bragança, putativo sucessor de João VI, protagonizou com Maria Teresa de Bragança o primeiro casamento de um membro da realeza no Rio de Janeiro, e foi pai do primeiro infante a nascer na América.

O livro intitulado "D. Pedro Carlos, Um Infante de Espanha em Portugal e no Brasil", da historiadora Isabel Drumond Braga, resulta de uma acurada investigação em arquivos e bibliotecas em Portugal, Brasil e Espanha, como dá conta a sua autora na nota de abertura, e inclui a análise da correspondência diplomática e particular, "a maioria das quais inéditas", realça Drumond Braga.

créditos: Temas e Debates

A obra detalha a biografia do infante que nasceu em 1786 em Aranjuez, Espanha, e morreu antes de completar 26 anos, no Rio de Janeiro, mas revela também as relações familiares e a cumplicidade de uma das figuras pouco conhecidas da História, nas teias da política da época.

Isabel Drumond Braga realça que "a historiografia portuguesa só nas últimas décadas tem prestado atenção aos estudos biográficos", ao contrário do que sucede com as suas congéneres europeias. A historiadora sublinha "o interesse do público" pelo género e dando como exemplo séries das editoras Círculo de Leitores e Tema e Debates, dedicadas dos monarcas nacionais.

A historiadora defende que a biografia deve "naturalmente" ser contextualizada no tempo e no espaço, focada na personagem que retrata, nas suas características físicas e psicológicas, "mas sobretudo [na] formação, gostos, opções, alcances e limitações das suas atitudes".