As memórias autobiográficas de Elias Canetti confundem-se “com a atribulada história do século XX”, descreve a editora Cavalo de Ferro, que, com mais esta edição, dá sequência à publicação em Portugal das obras do romancista e ensaísta Elias Canetti (1905-1994), vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 1981.

São três os volumes a lançar em 2018, o primeiro dos quais, “A língua resgatada — História de uma juventude”, que tinha sido editado pela Campo de Letras em 2008, trata o período de vida do autor entre os anos 1905 e 1921.

Traduzido por Maria Hermínia Brandão, o primeiro volume desta “extraordinária e singular odisseia cultural” — como lhe chamou a Haper’s Magazine — divide-se em cinco partes: “Ruse” (cidade búlgara), entre 1905 e 1911, “Manchester”, de 1911 a 1913, “Viena”, para 1913 a 1916, “Zurique — Rua Scheuchzer”, de 1916 a 1919, e “Zurique — Tiefenbrunnen”, de 1919 a 1921.

Este primeiro volume oferece um retrato do contexto pessoal e do desenvolvimento criativo de Canetti, durante os anos cruciais da sua juventude, segundo a editora.

“A minha lembrança mais antiga está pincelada de vermelho” — assim começa o autor, que se recorda de sair por uma porta, ao colo de uma rapariga, e ver um chão vermelho e uma escada também vermelha.

O autor conta como, com dois anos, viu um homem aproximar-se, mandá-lo pôr a língua de fora, ameaçar cortá-la e no fim recolher a lâmina deixando a promessa de o fazer no dia seguinte.

“Todas as manhãs saímos pela porta para o corredor vermelho, a porta abre-se e aparece o homem sorridente. Já sei o que vai dizer e fico à espera da ordem para mostrar a língua. Sei que ma vai cortar e tenho cada vez mais medo. Começa assim o dia, e isto acontece muitas vezes”.