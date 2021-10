Em comunicado, a produtora Ritmos anunciou ainda as presenças de B Fachada, Chico da Tina, Pedro Mafama, Sensible Soccers, Rita Vian, Tó Trips, Whales, Evols, Gator, The Alligator, Ocenpseia, Paraguaii e Unsafe Space Garden.

Dada Garbeck, Quadra, The Lemon Lovers, Wicked Youth, Nuno Lopes, Maria Callapez, DJ Paços B2B Titus-J, Catarina Silva, Alfaer completam o cartaz da primeira edição do Courage Club.

Os concertos do festival de inverno de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, vão decorrer no Centro Cultural, na Caixa de Música e no Quartel das Artes.

No centro da vila será também criado um novo espaço, o Courage Club, lugar que acolherá as principais atuações da estreia deste festival.

Os bilhetes para o Courage Club, já disponíveis em número limitado, podem ser adquiridos em bol.pt e locais habituais, por um preço único de 20 euros, e dão acesso aos dois dias do festival.

Este bilhete garante a entrada nos concertos programados na sala principal, ficando o acesso às restantes salas limitado à sua lotação, mediante ordem de chegada.

Na semana passada, em declarações à agência Lusa, o diretor do festival, João Carvalho, explicou que Paredes de Coura “está há demasiado tempo sem música e não podia esperar mais”.

“Este conceito do Courage Club é precisamente mostrar que é um ato de coragem, hoje em dia, fazer música”, afirmou João Carvalho.

O diretor do festival de música de Paredes de Coura lembrou que tinha “prometido” promover um evento antes do verão por considerar que o concelho “tem um capital de ternura enorme que não pode ser desperdiçado”.

“Temos milhares de pessoas que gostam de Paredes de Coura, que têm saudades de Paredes de Coura e que não vão lá [a Paredes de Coura] há algum tempo. Algumas, mesmo não havendo festival, foram lá passar uns dias, mas achamos que devíamos fazer alguma coisa para essas pessoas, mas também para o comércio”, explicou.

O objetivo do Courage Club “é celebrar Paredes de Coura, o poder estar juntos, poder abraçar e dançar”.