Se pensa que já viu (ou leu) tudo sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, está errado. A delegação finlandesa vai aquecer o seu coração, e não só.

É algo que não estamos habituados a ver durante as competições ao mais alto nível, mais ainda se pensarmos nos Jogos Olímpicos. Por muitos pode ser considerado um desporto, por outros um passatempo. Pela comitiva finlandesa em Pyeongchang2018 é um pouco das duas coisas. Falamos de tricô.

Durante uma prova da modalidade de slopestyle, a nação nórdica foi apanhada pelas câmaras a tricotar. Isso, duas agulhas e um novelo de lã.

Num vídeo divulgado pela NBC (sem acesso em Portugal), o treinador finlandês de snowboard Antti Koskinen é filmado, descontraidamente, a praticar essa nobre arte do enlaçamento do fio enquanto o snowboarder Roope Tonteri se prepara para iniciar a prova. As redes sociais deliraram com o momento e a justificação (e mais fotos) não demoraram.

Depressa a delegação fez saber que a paixão pelo tricô não é exclusiva do treinador e que já se tornou numa tradição, que começou em Sochi-2014 e se repetiu no Rio-2016. Na conta oficial de Twitter publicou algumas imagens de atletas e preparadores a tricotar com uma missão: fazer uma manta para o filho recém nascido do presidente do país.

"Isso é adorável", respondeu um fã canadiano. "Vamos ver a manta quando estiver completa?". "Claro!", respondeu a equipa, acrescentando um pequeno coração azul e a bandeira finlandesa.