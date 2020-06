Das 504 candidaturas, foram nomeadas 471 para concorrer e foram conhecidos os resultados da avaliação pelo painel de especialistas, que elege sete patrimónios de cada região, o que corresponde a um total de 140 finalistas — que participarão nas respetivas eliminatórias regionais, a 4.ª fase do concurso.

Depois da escolha dos 140 candidatos, passa-se à fase das eliminatórias regionais, que só chegará ao fim quando forem apuradas 20 regiões (20 finalistas). As datas para a fase das eliminatórias, bem como das outras fases do concurso, serão hoje divulgadas, estando condicionadas à evolução da pandemia.

A gala final, onde serão eleitas as “7 Maravilhas da Cultura Popular”, irá acontecer no dia 5 de setembro.

Nesta nona edição, o objetivo “passa por promover o Património Cultural Imaterial de Portugal”, e tal faz-se, segundo a organização, elevando a cultura popular “a um patamar de causa pública e de atração turística”. As razões para a escolha da cultura popular como tema de concurso residem na sua “autenticidade", que é afirmada e mantida de forma “inequívoca" e que se encontra em “cada aldeia, vila ou cidade".

Este concurso é realizado desde 2007 e o objetivo mantém-se: promover a identidade nacional. Já teve como temas as Maravilhas Naturais (2010), a Gastronomia (2011), as Praias (2012), as Aldeias (2017), as Mesas (2018) e os Doces (2019).

Dentro do tema da cultura popular, existem sete categorias a concurso — “Artesanato”, “Lendas e Mitos”, “Festas e Feiras”, “Músicas e Danças”, “Rituais e Costumes”, “Procissões e Romarias”, e, por fim, “Artefactos”—, onde o que se procura avaliar é o valor de “cada manifestação cultural, enquanto afirmação distintiva do seu território”.

Artesanato

Considera-se todo o objeto produzido em trabalho manual por um ou mais artesãos, em qualquer material, e que seja utilizado num cariz de elemento estético ou de exposição. Deve representar a tradição cultural da região em que está inserido. Exemplos: Bordados da Madeira, Filigrana, Máscaras de Barro, Cestaria, Olaria, Renda de Bilros, Objetos em Osso de Baleia, Tapetes de Arraiolos, Azulejos.

Lendas e Mitos

Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico e/ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. Exemplos: Lenda da Nazaré, Lenda do Galo de Barcelos, Padeira de Aljubarrota, Mouras Encantadas, Lenda das Sete Cidades, Lenda de Machim.

Festas e Feiras

Festas e Feiras são considerados todos os eventos de cariz tradicional, cultural, festivo, infantil, popular e religioso, que sejam organizados e celebrados de forma periódica ou com organização anual. A Festa ou Feira deve representar uma tradição local e realizar-se de forma corrente num período superior a 10 anos. Exemplos: Festa do Colete Encarnado, Carnaval de Torres Vedras, Ovibeja, Fatacil, Expofacic, Festas de Campo Maior, Festa dos Tabuleiros de Tomar, Feira de São Mateus, Feira da Castanha, Feira Nacional do Cavalo.

Músicas e Danças

Música e Danças são todos os fenómenos acústicos ou de movimento que nos remetam para uma origem popular. Traduzem-se por músicas e danças tradicionais de um povo que se transmite ao longo de gerações. Incluem-se música ou dança folclórica de cariz popular. Não se inclui música ou dança erudita, de cariz religioso, jazz e outras vertentes musicais. A música e a dança admitem uma ligação a uma comunidade fazendo parte da história e património imaterial desse território. Exemplos: Cante Alentejano, Fado de Coimbra, Bandas Filarmónicas, Vira do Minho, São Macaio no Faial, Fandango do Ribatejo, Pauliteiros de Miranda, Bailinho da Madeira.

Rituais e Costumes

Rituais e Costumes consideram-se um conjunto de práticas consagradas por tradições ou normas que são observadas de forma invariável em certas cerimónias de cariz popular, religioso ou profano. Podem igualmente tornar-se mitos. Deverão representar a região em que estão inseridos. Exemplos: Carnaval dos Caretos de Podence, Pesca tradicional no Rio Guadiana, Vindima do Douro, Apanha da Azeitona tradicional, Pesca ao Aparelho ou Palangre, Dieta Mediterrânica.

Procissões e Romarias

Procissões e Romarias são consideradas todas as peregrinações de cariz tradicional, religioso ou profano, que sejam organizadas e celebradas num contexto anual. Que agreguem um conjunto de peregrinos que também podem envolver-se em eventos sociais como festejar, cantar e dançar. Exemplos: Celebração da Ria com uma Regata de moliceiros, Romaria em honra de Nossa Senhora do Bom Despacho, Romaria de Nossa Senhora dos Remédios, Procissão das Velas, Procissões da Quaresma.

Artefactos

Consideram-se todos os objetos feitos pelo homem em qualquer material, que fornecem indicações sobre a época a que pertenceram e que sejam utilizados com cariz utilitário, quer para as vivências do quotidiano, quer para as funções produtivas. Exemplos: Cavaquinho, Concertina, Gaita de Foles, Viola Campaniça, Charrua, Cocho, Mantas de Burel, Cestas de Vime, Barro Vermelho, Alcofas de Junco, Esteiras de Esparto, Chapéus de Palha.