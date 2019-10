A terceira edição do ‘Once Upon a Kitchen’ contará, este ano, com a participação de Mauro Colagreco (restaurante Mirazur, em Menton, França, em primeiro lugar na lista “World’s 50 Best” em 2019); Massimo Bottura (Osteria Francescana, em Modena, Itália, o melhor do mundo na mesma lista em 2016 e 2018); Alex Atala (D.O.M., em São Paulo, Brasil, o quarto melhor em 2012 e atualmente o "Melhor Restaurante Acqua Panna na América do Sul"), e Antonio Bachour, nomeado melhor ‘chef’ pasteleiro do mundo nos “The Best Chef Awards 2018”.

Segundo um comunicado divulgado hoje pela organização, o jantar, cujos preços variam entre 2.500 e 5.000 euros, vai decorrer no New World Center, concebido pelo arquiteto Frank Gehry, em Miami Beach, nos Estados Unidos.

Este ano, duas marcas portuguesas fazem parte da experiência: a colheita de 1997 de vinho do Porto da casa Niepoort “fará parte da criteriosa seleção de excelentes vinhos servidos durante o evento” e os convidados vão receber uma edição limitada de pratos personalizados da Vista Alegre com as assinaturas dos quatro ‘chefs’.

A marca centenária portuguesa é utilizada pelo brasileiro Alex Atala no seu restaurante em São Paulo.