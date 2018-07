“Havia 23 curtas-metragens portuguesas que concorreram e, para a secção oficial, foram escolhidas estas quatro”, que vão disputar a competição com as outras 16 “curtas” de realizadores espanhóis, acrescentou a mesma fonte do FIC.

Já as películas “Tocadora” (Joana Imaginário), em que se utilizam várias técnicas, e “A Sonolenta” (Marta Monteiro), com a história de uma jovem criada a quem a criança que tem a seu cargo não a deixa dormir, são ambas de animação.

E, em “Coup de Grâce”, a realizadora Salomé Lamas destaca a temática da separação, da aceitação e do vínculo, resumiu o FIC.

As 20 curtas-metragens em competição na secção oficial do festival são projetadas em três sessões, entre quarta e sexta-feira da próxima semana, no terraço do Teatro López de Ayala, em Badajoz, e nas Casas da Cultura de Olivença e San Vicente de Alcántara, outras duas localidades da Extremadura espanhola.

Considerado “uma referência do cinema na Península Ibérica”, o festival arranca na segunda-feira, com uma oficina de criação cinematográfica para jovens, subordinada ao tema “50 Anos de Paz na Colômbia”, disse à Lusa fonte da organização.

No total, o FIC vai exibir 32 curtas-metragens, pois, além das 20 da secção oficial, foram escolhidas outras para o Festival dos Miúdos, para o Concurso de Curtas-Metragens da Extremadura e para a secção “Cine Sin Límites” (Cinema sem Limites).

A estreia do filme “Carmen y Lola”, de Arantxa Echevarría, que conta a história de amor de duas adolescentes ciganas numa cultura em que a homossexualidade é tabu, é uma das novidades deste ano do cartaz do evento.

Também o filme “La russa”, do diretor Araitz Ortiz, rodado na vila de Valdetorres, em Badajoz, vai estrear no Festival Ibérico de Cinema, cuja gala de encerramento, com o anúncio dos premiados, está marcada para dia 21.