Portugal conta com quatro hóteis nomeados na edição de 2021 dos prémios de excelência Condé Nast Johansens, dos quais o Hotel Britania – da rede de Hotéis Heritage Lisboa –, situado perto da Cinemateca Portuguesa, que se encontra nomeado para a categoria Best Service.

Já na categoria Best Urban Hotel, está nomeado o Hotel Santiago de Alfama (na imagem) que concorre com outros dois hóteis europeus, um localizado em Berlim e outro em Florença.

Entre os nomeados portugueses estão também o Torel Palace Lisboa, na categoria Best for Romance, e o Torel 1884 - Suites & Apartments, no Porto, nomeado na categoria Best Small and Exclusive Property.

As nomeações são selecionadas com base na votação do público online, nos inquéritos de qualidade dos clientes e em relatórios de inspetores regionais do guia Condé Nast Johansens.

O Condé Nast Johansens é um guia ilustrado, bastante completo, sobre as melhores unidades de alojamento, spas e eventos dos cinco continentes. Cada unidade é inspecionada e avaliada pelos Inspetores Regionais que verificam os requisitos necessários para o integrar.