A vitória dos Kalush Orchestra, com “Stefania”, deveu-se essencialmente à votação popular, não tendo o Reino Unido, que venceu na votação dos júris nacionais, conseguido ultrapassar os 631 votos da Ucrânia, 439 deles dados pelo voto do público.

Olhando para a votação em detalhe, o televoto de 28 países (dos 40 a concurso) atribuiu 12 pontos à Ucrânia. Portugal faz parte da lista de países que deram a votação máxima ao tema vencedor.

A votação do júri regional não acompanhou, porém, as preferências do voto popular. Apenas cinco países atribuíram os 12 pontos ao tema dos Kalush Orchestra (curiosamente, três deles fazem fronteira com a Ucrânia). O júri português foi um dos três que deu 8 pontos a “Stefania”.

Com 631 votos no total, o país não conseguiu ultrapassar a pontuação de Salvador Sobral, em 2017. "Amar pelos Dois" conseguiu um novo recorde de pontos (758) na edição da Eurovisão com palco em Kiev.

Com esta votação, "Stefania" entra diretamente para o segundo lugar da tabela das canções mais pontuadas na Eurovisão. Em terceiro lugar está agora "Beautiful Mess" (Bulgária, 2017, com 615 pontos) e, em quarto, "1944" (Ucrânia, 2016, com 534 pontos).

Votação 2022 à lupa

Televoto:

12 pontos: Itália, França, Irlanda, Islândia, Espanha, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Áustria, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Azerbaijão, Bulgária, Moldávia, República Checa, Geórgia, São Marino, Austrália, Bélgica, Chipre, Países Baixos, Suécia, Israel, Portugal, Noruega e Finlândia

10 pontos: Eslovênia, Croácia, Montenegro, Roménia, Suíça, Albânia, Arménia e Grécia

8 pontos: Macedónia do Norte e Malta

7 pontos: Sérvia

Total: 439 pontos

Voto do júri: