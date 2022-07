Mariana Alvim é a convidada do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, a ocorrer no dia 21 de julho, pelas 21h.

Com a chegada do verão, o livro que nos propõe para discussão nesta sessão é "As Serviçais", romance de Kathryn Stockett.

Nascida em Lisboa em 1979, Mariana Alvim notabilizou-se por ser uma das vozes do programa da RFM "Café da Manhã", lugar que ocupa enquanto locutora desde 2009.

Apesar de ser formada em Comunicação Empresarial e ter também um curso de Jornalismo de Rádio, cedo a sua paixão pela literatura e pela escrita começou a "intrometer-se" na sua vida profissional.

Neste momento, a radialista é responsável pelo podcast "Vale a Pena", onde entrevista várias figuras da cultura e do entretenimento enquanto leitores, tendo contado já com convidados como Luís Franco Bastos, Ivo Canelas, Luísa Sobral, Carlão, Alice Vieira e Catarina Furtado.

É também autora publicada, tendo já editado quatro livros da coleção infantojuvenil "Os Fininhos". "Estou Tramada!", de 2019, é o título mais recente, com edição a cargo do Clube do Autor.

Mariana Alvim desenvolveu ainda atividade enquanto guionista, tendo participado, por exemplo, na escrita de argumento para várias telenovelas nacionais.

"As Serviçais" aborda os Estados Unidos dos anos 60, onde a segregação racial é ainda lei. Tem como protagonistas três personagens: Skeeter — de 22 anos e que acaba de regressar da universidade a Jackson, Mississippi —, Aibileen — uma criada negra que já viu crescer dezassete crianças mas cujo próprio filho morreu num acidente — e Minny — melhor amiga de Aibileen, uma talentosa cozinheira cuja língua afiada lhe está sempre a causar problemas.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.