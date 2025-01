Centrada nos míticos traficantes de metanfetaminas Walter White e Jesse Pinkman, a série terminou há mais de uma década, mas o seu legado continua a atrair curiosos à casa e a outros locais de filmagem da série na cidade.

Recentemente, o governador do Novo México também escolheu a personagem Walter White, interpretada por Bryan Cranston, para protagonizar uma campanha contra o lixo no Novo México.

Embora “Breaking Bad” tenha certamente deixado a sua marca no Novo México e neste quarteirão de Albuquerque, a recente listagem irá certamente reacender o interesse.

Os fãs visitam frequentemente a casa, por vezes com centenas de carros a passar num só dia, disse Joanne Quintana à estação de televisão de Albuquerque KOB-TV .

Quintana disse que os seus pais compraram a casa na década de 1970 e que ela e os seus irmãos cresceram lá. À medida que os pais envelheceram e a popularidade do programa disparou, tornou-se mais difícil protegê-los. A família foi obrigada a colocar uma vedação metálica e a instalar câmaras de vigilância para manter os fãs afastados.

“Esta era a nossa casa de família desde 1973, há quase 52 anos”, disse à estação. “Por isso, vamos embora apenas com as nossas memórias. É altura de seguir em frente. Já chega. Não há razão para lutar mais”.

Corria o ano de 2006 quando um olheiro abordou pela primeira vez a mãe de Joanne Quintana para filmar um episódio piloto em casa. Em poucos meses, o equipamento estava montado e as filmagens começaram.

A família conheceu Brian Cranston e as outras estrelas e assistiu, nos bastidores, à magia dos membros da equipa. A mãe de Quintana tinha sempre biscoitos para o elenco e a equipa.

O interior da casa foi utilizado para a preparação, enquanto as cenas interiores foram filmadas num estúdio.

O mercado imobiliário na maior cidade do Novo México não é certamente o que seria quando Walter White estava a pedir uma hipoteca, e o preço pago pelos pais de Quintana há cinco décadas é inimaginável agora. O preço médio na área de Albuquerque está a aproximar-se dos 400.000 dólares e espera-se que as taxas de juro rondem os 6% este ano.

Algumas calculadoras imobiliárias online estimam o valor de mercado da casa de quatro quartos em estilo rancho em pouco mais de $340.000. Mas com o poder da série “Breaking Bad” por detrás, o serviço global de imóveis de luxo que está a cotar a casa para Quintana e a sua família tem um preço de pouco menos de 4 milhões de dólares.

David Christensen, da eXp Luxury, disse à Associated Press, na sexta-feira, que tem sido um dia atarefado com a entrada em funcionamento do anúncio e que os investidores estarão a analisar a propriedade. As ideias incluem transformar a casa num aluguer de férias ou num museu.

A empresa que fez o anúncio criou um sítio na Internet para mostrar a propriedade, apresentando-a como uma oportunidade de possuir um pedaço da história da cultura pop.

A série é tida como uma das melhores séries de sempre, tendo vencido o prémio do Guiness por série melhor cotada pela crítica na plataforma IMDB em 2013, já em 2023 foi considerada pela Rotten Tomatoes como a melhor série televisiva dos últimos 25 anos.

Com sete Globos de Ouro e 16 prémios Emmy, “Breaking Bad” é também uma das séries mais premiadas dos Estados Unidos.