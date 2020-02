Chegado o dia 14 de fevereiro, é quase certo que vamos ver o feed das nossas redes sociais cheios de posts criativos das marcas, organizações e outros grupos que sigamos, marcando presença no dia do amor.

À nossa volta, os restaurantes estão cheios, as salas de cinema lotadas, os stocks de flores, peluches e chocolates em forma de coração esgotados e ninguém foge ao tema do dia. Desde a PSP, passando pelo McDonald's e a HBO, nem a Colgate ficou de fora. Entre posts nas redes sociais e campanhas no YouTube, estes foram os nossos conteúdos favoritos.