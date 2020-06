Cirque du Soleil — Saltimbanco

O quê: Uma viagem de magnífica inspiração artística e agilidade, com acrobacias de cortar a respiração e inacreditáveis performances atléticas

Quando: Hoje, às 11h30

Onde: RTP1

A Canção de Lisboa

O quê: Vasco Leitão, estudante de Medicina em Lisboa, vive da mesada de umas tias de Trás-os-Montes que nunca vieram à capital. O Vasco, porém, prefere os retiros de fado, os arraiais, os bailes e as mulheres bonitas. Neste filme poderemos recordar Vasco Santana, Beatriz Costa, António Silva e Manoel de Oliveira

Quando: Hoje, às 15h45

Onde: RTP1

Peça "A Farsa da Rua W"

O quê: O Teatro da Politécnica relembra a peça de Enda Walsh

Quando: Hoje

Onde: YouTube e Facebook

Cine clube de Viseu reabre com sessões cinematográficas

O quê: Para assinalar o momento, todas as sessões terão entrada livre e o público pode aproveitar para conhecer filmes como "Retrato da Rapariga em Chamas", "Liberté" ou Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias. Hoje, exibição de "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias" de Regina Pessoa e "Maya" de Mia Hansen–Løve

Quando: Hoje, às 21h30, e até 9 de julho

Onde: Auditório do IPDJ, Viseu

Exibição do filme “Bacurau”

O quê: O Cinema Charlot – Auditório Municipal reabriu dia 8 de junho com programação regular e capacidade limitada. Até dia 17 de junho exibe “Bacurau” o filme com que Kleber Mendonça Filho e de Juliano Dornelles venceram o Grande Prémio do Júri na edição de 2019 do Festival de Cannes.

Quando: Às 21h30

Onde: Cinema Charlot – Auditório Municipal, Setúbal

Festival à Janela

O quê: Em parceria com o ateliê OCUBO, a EGEAC promoveu um espetáculo audiovisual itinerante que animou os serões em vários locais da cidade, com “uma projeção multimédia surpresa”

Quando: A partir das 21h30. O projeto termina hoje

Onde: Em vários bairros e ruas da cidade de Lisboa. Mais informações aqui

Radiohead Classic Concerts

O quê: A famosa banda vai partilhar todas as semanas um dos seus concertos, para acompanhar no conforto do lar

Quando: Hoje, às 21h00

Onde: YouTube

