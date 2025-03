A rainha Camilla, comprometida com o combate à violência contra as mulher, escreveu uma carta particular a Gisèle Pelicot, a francesa violada durante anos pelo marido e por dezenas de homens que este recrutou online, segundo fontes esta quinta-feira.

Pelicot tornou-se um ícone durante o julgamento por violação em Mazan, em França, que ocorreu entre setembro e dezembro de 2024, causando uma repercussão mundial. Um dos seus advogados, Antoine Camus, confirmou à AFP que sua cliente recebeu uma carta do Palácio de Buckingham, mas recusou-se a "comentar mais sobre a correspondência privada". "A minha cliente ficou surpresa, emocionada e muito orgulhosa ao ver que tinha conseguido levar a luta até a família real britânica", disse Camus recentemente ao jornal Le Monde. A carta veio de Camilla, disse uma fonte em Londres, que foi informada sobre o ocorrido. O Palácio de Buckingham recusou-se a confirmar este facto oficialmente.

eir.centro@gmail.com De acordo com a revista Newsweek, que cita uma fonte do Palácio de Buckingham, a rainha ficou "extremamente afetada" pela história de Gisèle Pelicot. Camilla ficou impressionada "com a extraordinária dignidade e coragem desta mulher que aceitou a exposição pública", de acordo com a fonte citada pela Newsweek. Gisèle Pelicot recusou-se a permitir que o julgamento dos seus violadores ocorresse de portas fechadas, para que a "vergonha" mudasse de lado. O marido, Dominique Pelicot, que não recorreu, foi condenado em dezembro a 20 anos de prisão. Os outros 50 réus, a maioria condenados por violação e com idades entre 27 e 74 anos, receberam sentenças que variaram de três anos de prisão, dois deles com prisão condicional de 15 anos para um homem que violou Gisèle Pelicot seis vezes.