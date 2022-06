O espetáculo, às portas do palácio de Buckingham, contou com Queen, Andrew Lloyd Webber, Diana Ross, Sam Ryder, Rod Stewart e muitos outros.

A rainha, de 96 anos, não compareceu por problemas de mobilidade, mas apareceu num pequeno vídeo de humor, previamente gravado e transmitido na abertura da cerimónia, no qual surge a tomar chá, no Palácio de Buckingham, com o Urso Paddington, famosa personagem da literatura infantil criada pelo escritor Michael Bond.

A rainha oferece-lhe chá e o urso bebe diretamente do bule, desequilibra-se e pisa um bolo em cima da mesa. Depois tenta remediar a situação oferecendo a Isabel II uma sandes de marmelada que tira do chapéu. A rainha responde, mostrando que também tem uma dentro da sua carteira. No fim, Paddington agradeceu a Isabel II “por tudo”.

Não é a primeira vez que a monarca contracena com uma personagem. Em 2010, por ocasião dos jogos Olímpicos de Londres, a rainha Isabel II protagonizou um hilariante segmento pré-gravado com Daniel Craig em modo 007.