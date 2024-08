Os espetáculos, que acontecem hoje, no sábado e no domingo na MEO Arena, encerram a etapa europeia da digressão dedicada a “Utopia”, quarto álbum de estúdio do ‘rapper’, editado em julho do ano passado.

De acordo com a promotora Ritmos e Blues, as portas da MEO Arena abrem às 19:30 e o espetáculo tem início às 21:00, em cada um dos dias.

O regresso de Travis Scott a Portugal foi anunciado em 13 de maio e previa inicialmente apenas uma data. No entanto, a elevada procura de bilhetes fez com que passassem a ser três concertos, em vez de apenas um.

A parte europeia da digressão “UTOPIA – Circus Maximus” começou nos Países Baixos em 28 de junho, e incluiu também datas no Reino Unido, Polónia, Suíça, França, Bélgica, Itália e República Checa.

No âmbito desta digressão, um euro (ou uma libra, no caso do Reino Unido) por cada bilhete vendido reverte para a organização sem fins lucrativos Cactus Jack Foundation, que apoia jovens de Houston, cidade onde o ‘rapper’ nasceu em 1991.

Travis Scott, de 33 anos, produziu para nomes como Kanye West, Rihanna ou Drake e emprestou a voz a temas de, entre outros, Jay-Z e Pusha T.

Em 2015, editou o álbum de estreia, “Rodeo”. “Astroworld” surgiu em 2018, ano em que Travis Scott se estreou ao vivo em Portugal, com uma atuação no festival Super Bock Super Rock, em Lisboa.

O ‘rapper’ voltou a Portugal no ano passado, para uma atuação, no festival Rolling Loud, em Portimão.