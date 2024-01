“Depois das confirmações de Teto, WIU, Lon3r Johny e Morad, como cabeça de cartaz de dia 5 de julho do Sumol Summer Fest, chega agora a confirmação do cabeça de cartaz do dia 06 de julho: Offset”, refere a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado.

Offset atuou em Portugal em 2019, com Migos, trio que abandonou em 2022.

Em julho deste ano, o ‘rapper’ regressa aos palcos nacionais para apresentar o segundo álbum a solo, “Set it off”, que editou no ano passado e que conta com convidados como Travis Scott, Don Toliver, Future, Cardi B, Mango Foo, Latto, Young Nudy e Chlöe.

Em 2023, à 13.ª edição, o Summer Fest trocou a Ericeira pela Margem Sul do Tejo, pela primeira vez, no Parque de Campismo Inatel, junto à praia de São João, na Costa da Caparica.

Além da música, o programa do festival tem incluído aulas de surf, demonstrações e aulas de skate, pintura ao vivo e ‘batalhas de dança’.

Os bilhetes para o 14.º Sumol Summer Fest já estão à venda. Os passes de dois dias custam, até 07 de abril, 72 euros (com acesso ao campismo) e 62 euros (sem acesso ao campismo). Até à mesma data, os bilhetes diários têm um custo de 50 euros.

Os valores aumentam depois para os 79 euros, 69 euros e 55 euros, até aos dias do festival, e para os 84 euros, 74 euros e 60 euros, nos dias do festival.

Há também um ‘fã pack’, de edição limitada e vendido em exclusivo nas lojas FNAC, que custa 64 euros.