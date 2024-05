Os bilhetes para o primeiro concerto, marcado para 02 de agosto, tinham uma pré-venda na bilheteira Blueticket na quinta-feira e estariam só hoje à venda para o público em geral. Hoje de manhã, foi anunciada uma segunda data, 03 de agosto, pela “elevada procura de bilhetes” para o primeiro concerto.

Os bilhetes foram colocados à venda às 15:00 de hoje na página oficial do músico, Blueticket, lojas da operadora MEO e outros locais de venda de bilhetes.

Pelas 17:00, a promotora Ritmos & Blues anunciava em comunicado mais uma data, 04 de agosto, referindo que, “devido a uma procura de bilhetes nunca vista para um espetáculo na MEO Arena, Portugal vai ser o único país da Europa com três datas de Travis Scott”.

As atuações de Travis Scott em Portugal acontecem no encerramento da passagem pela Europa da digressão mundial “UTOPIA – Circus Maximus”.

“Com a intenção de levar os fãs a uma experiência audiovisual incomparável”, a digressão começa nos Países Baixos a 28 de junho, seguindo-se Reino Unido, Polónia, Suíça, França, Bélgica, Itália e República Checa antes de encerrar em Portugal, refere a promotora.

Este é um regresso do músico a Portugal depois de ter atuado, no verão de 2023, no festival Rolling Loud, em Portimão, Algarve.

No âmbito desta nova digressão, um euro (ou uma libra, no caso do Reino Unido) por cada bilhete vendido reverte para a organização sem fins lucrativos Cactus Jack Foundation, que apoia jovens de Houston, cidade onde o ‘rapper’ nasceu em 1991.

Travis Scott tem andado em digressão com “Utopia”, quarto álbum de estúdio lançado em julho de 2023.