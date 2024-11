“Todd Haynes é um argumentista e realizador com um talento deslumbrante e um alcance impressionante. A produção de trabalho é ao mesmo tempo estilisticamente versátil e inconfundivelmente sua”, afirmou a nova diretora da ‘Berlinale’, Tricia Tuttle, em comunicado.

Todd Haynes tem 63 anos e é, segundo o festival alemão, “uma das vozes do cinema mais ousadas e distintivas do cinema norte-americano”, por conta de filmes como “Safe” (1995), “Velvet Goldmine” (1998), “Longe do Paraíso” (2002), “I’m not There” (2007) e “Carol” (2015).

Em 1991, numa altura em que era apontado como parte do movimento “New Queer Cinema”, Todd Haynes venceu um prémio Teddy no festival de Berlim com a primeira longa-metragem, “Veneno”.

A 75.ª edição do festival de Berlim está marcada de 13 a 23 de fevereiro e Todd Haynes presidirá ao júri internacional que atribui prémios como o Urso de Ouro e Urso de Prata aos filmes em competição.