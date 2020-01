“Há quatro etapas nesta corrida. Eu já passei duas, agora vem a terceira, o que já é uma conquista para a animação portuguesa. Estou muito contente por ter chegado aqui”, comentou Regina Pessoa, em entrevista à agência Lusa, a propósito da presença do seu filme “Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias” entre os 10 finalistas que concorrem à nomeação para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Falando no seu estúdio situado na Casa-Museu de Vilar, no concelho de Lousada, rodeado de vinhedo e uma mata a perder de vista, tudo propriedade do também realizador de animação Abi Feijó, com quem tem trabalhado em vários projetos, Regina Pessoa estimou que a sua curta-metragem “Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias” tenha 50% de possibilidades de ser nomeada pela Academia de Hollywood.

A realizadora propõe-se viver, neste caminho, “cada etapa como se fosse, ela própria, já em si, um prémio”.

“Pessoalmente, é muito gratificante ter chegado a este patamar de reconhecimento”, comentou, recordando que outro filme seu, “A História Trágica com Final Feliz”, de 2005, já esteve na iminência de ser nomeado para os Óscares, o que não veio a acontecer.

Para a realizadora, uma eventual nomeação de seria “muito importante para a animação em Portugal”, que é considerada, sinalizou, “o parente pobre do cinema”.

“Talvez, com este reconhecimento, as pessoas comecem a olhar para o cinema de animação com outros olhos e com mais curiosidade”, reforçou.