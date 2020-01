Formado em design gráfico, Ricardo Nicolau sempre teve “a paixão do desenho, da pintura e, principalmente, do mar e da Natureza”. O trabalho que apresenta na exposição “Bonecos Salgados”, patente no LU.CA — Teatro Luís de Camões, no âmbito do ciclo +Azul, surgiu quando decidiu juntar a “expressão artística com uma preocupação ambiental” e “usar um material tão valioso, o plástico, usado irresponsavelmente”, para fazer arte.

Em “Bonecos Salgados” há isso mesmo, bonecos, rostos de personagens criados com pedaços de plástico que Ricardo recolhe em areais, sobretudo perto do Porto, onde vive, e que utiliza tal como estão, sem os cortar ou partir.

“[Ao criar rostos e figuras] interessa-me o exercício de autoconhecimento e de nos vermos a nós próprios, não só enquanto indivíduos mas também enquanto espécie. De percebermos o nosso lugar aqui no planeta, que fazemos parte de um grande ecossistema vivo e que temos que ter cuidado porque estamos a afetá-lo com o nosso ego enquanto espécie”, explicou à Lusa, durante a montagem da exposição.

Um dos rostos, por exemplo, foi construído com tampas de bidons de gasolina, tampas de latas de tinta, um pedaço de um carrinho de supermercado — “parece que é um divertimento entre os jovens universitários atirar carrinhos para dentro dos rios” — e “objetos que são difíceis de identificar, ‘tupperwares’ ou brinquedos de praia que as crianças enterram na areia — ficam lá e no inverno vêm as ondas e desenterram tudo –, tampinhas, e material de pesca”.

Em 20 anos de recolhas em areais já encontrou de tudo, “desde drones a dentaduras, vai tudo parar à praia — as sanitas vão dar ao mar e há muitas coisas que caem”.