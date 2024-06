Segundo a Renascença os humoristas portugueses vão juntar-se a um grupo de 105 humoristas de todo o mundo numa audiência no Palácio Apostólico, no Vaticano.

Este é um evento organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e o Dicastério para a Comunicação no Palácio Apostólico.

De acordo com a rádio, terá o objetivo de “estabelecer um vínculo entre a Igreja Católica e os artistas”.

A audiência irá acontecer, pelas 8h30 locais (9h30 em Lisboa) e por Portugal vão estar presentes Joana Marques, Maria Rueff e Ricardo Araújo Pereira. Nos convidados estrangeiros, estão também dois humoristas brasileiros, Fábio Porchat e Cristiane Werson e os norte-americanos Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Conan O’Brien, Chris Rock e Whoopi Goldberg, entre outros.

O meio internacional Vatican News confirma a presença de comediantes do mundo inteiro, incluindo do Reino Unido, Irlanda, sendo o maior grupo - dois terços dos participantes - proveniente de Itália.

O comunicado da Santa Sé, citado pelo meio internacional, recorda as palavras do sumo pontífice durante uma entrevista ao canal de televisão italiano TV2000, quando afirmou que reza diariamente as palavras de São Thomas More, e pede ao Senhor que lhe conceda sentido de humor.

O Santo Padre reconheceu no passado o poder que a arte da comédia tem para contribuir para um mundo mais empático e solidário, e observou, durante o seu encontro com artistas na Capela Sistina a junho de 2023, que, afinal, a própria Escritura é rica em momentos de ironia.

Naquela ocasião, o Papa também expressou aos artistas reunidos sob os frescos de Michelangelo a sua crença de que os humoristas, incluindo atores, artistas, cartunistas e escritores, têm “a capacidade de sonhar novas versões do mundo”, e muitas vezes o fazem "com ironia, que é uma virtude maravilhosa".

A lista completa de comediantes que vão ser recebidos pelo Papa pode ser consultada aqui.