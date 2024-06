O SAPO24 está no local e pode confirmar que a fila que dá acesso aos autocarros está a andar muito devagar, fazendo com que milhares de pessoas se acumulem na Gare do Oriente. A fila em questão dará acesso aos autocarros que levarão os festivaleiros até ao Parque Tejo.

Esta é a única forma de chegar ao festival e neste momento algumas filas já contam com hora de espera. Um participante que aguarda na fila deixou uma sugestão: "O ideal é as pessoas comprarem bilhetes para o autocarro online para que depois aqui não fiquem em duas filas gigantes".

Neste momento o SAPO24 sabe que as pessoas que esperam começaram a criar as próprias filas de forma a contornar aquilo que acreditam ser uma má organização por parte da Carris.

As alterações ao trânsito e as possibilidades de estacionamento haviam sido já anunciadas e de acordo com a organização, são esperadas cerca de 85.000 pessoas por dia no Rock in Rio, que vai decorrer pela primeira vez no Parque Tejo, na zona norte do Parque das Nações, que foi criado para receber eventos da Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023.

Esta será a 10.ª edição do festival em Portugal e o 20.º aniversário do Rock in Rio, estando a abertura das portas prevista para as 13h00 e o último espetáculo a terminar às 24h00 no palco Mundo.

Nos dias 15, 16 e 23, o recinto encerra às 01h00 e no dia 22 encerra às 02h00, pode ler-se num comunicado da PSP.

