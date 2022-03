“A conhecida banda britânica, dona de clássicos intemporais como ‘Red Red Wine’ ou ‘(I Can’t Help) Falling In Love’, sobe a palco dia 25 de junho, juntando-se assim aos já confirmados Duran Duran, a-ha e Bush numa verdadeira viagem dançante (e cantante) às décadas de 80 e 90”, refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

Os UB40, com Ali Campbell, irão atuar no palco principal do festival, o Palco Mundo, mas a organização anunciou também hoje uma série de nomes para o palco Music Valley.

José Cid, “para uma celebração especial das suas oito décadas de vida”, António Zambujo, Izal, Miss Caffeina, Luca Argel, Piruka com Jimmy P & Gama, Blueyes (projeto musical dos conhecidos Wuant e Foxxy), Deejay Kamala, Diego Miranda, Ego Kill Talent e Zanibar Aliens vão reforçar a programação do Music Valley.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, inicialmente agendada para 2020 e adiada devido à pandemia da covid-19, decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista.

Veja aqui o cartaz completo