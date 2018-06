Para o espetáculo está prevista uma homenagem a Zé Pedro, para a qual a banda convidou familiares e amigos do músico e figuras da política, como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e o ex-líder do mesmo partido Francisco Louçã.

Além das três bandas estrangeiras, o Palco Mundo acolhe hoje os portugueses Xutos & Pontapés, que não falharam uma edição do Rock in Rio Lisboa, mas desta vez sem o guitarrista Zé Pedro, que morreu em novembro.

Hoje, os concertos do Palco Mundo começam às 18:00 com outros velhos conhecidos do público português, à semelhança dos The Killers e dos The Chemical Brothers, os britânicos James.

Apesar de serem os cabeças de cartaz, os The Killers sobem ao Palco Mundo pelas 21:15, cabendo à dupla The Chemical Brothers encerrar os espetáculos no palco maior do Parque da Bela Vista, pelas 23:30.

As portas do “parque temático da música e entretenimento” abrem pelas 12:00 e haverá música e outras atividades até às 02:00.

A organização apela aos espectadores para que usem os transportes públicos para chegarem ao recinto, tendo sido estabelecidas parcerias com mais de dez empresas de transporte, na área metropolitana de Lisboa.

A 8.ª edição do Rock in Rio Lisboa começou no fim-de-semana passado, tendo passado peça ‘cidade do rock’, de acordo com a organização, cerca de 71 mil pessoas no sábado e de 85 mil no domingo.

O Rock in Rio Lisboa acontece em Portugal a cada dois anos, desde 2004, no Parque da Bela Vista, um recinto ao ar livre, relvado e arborizado, com capacidade para cerca de 90 mil pessoas.