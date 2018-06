A informação foi avança por Roberta Medina em entrevista à Blitz e confirmada pelo SAPO 24 junto da organização do festival que volta a abrir portas no Parque da Bela Vista a 29 e 30 de junho.

Portugal entra em campo no próximo sábado, 30 de junho, para defrontar o Uruguai e validar a passagem aos quartos de final do Mundial de Futebol na Rússia. No mesmo dia, a Cidade do Rock, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, volta a abrir portas para fazer subir ao palco nomes como Ivete Sangalo, Jessie J e Katy Perry. E para que os fãs não fiquem divididos entre o amor às quinas e o amor à música, o Rock in Rio decidiu transmitir o jogo.

Os moldes da iniciativa estão ainda a ser definidos, quer ao nível dos palcos em que será transmitido o jogo, quer ao nível de eventuais ajustes de programação necessários. No entanto, o convite está feito e os detalhes serão conhecidos muito em breve.

Uma vez que Portugal entra em campo pelas 19h00 (hora de Lisboa), o jogo estará a decorrer nos horários de atuação previstos para Hailee Steinfeld e Ivete Sangalo (Palco Mundo); Carlão (Music Valley) e Paulo Flores (EDP Rock Street).

A oitava edição do Rock in Rio Lisboa prossegue na sexta-feira e no sábado com concertos de, entre outros, The Killers, Katy Perry, Xutos & Pontapés, James e Jessie J. O SAPO24 está acompanhar o festival aqui.

