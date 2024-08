A Fundação Clooney para a Justiça, criada em 2016, "conduz um trabalho extensivo com o objetivo de desacreditar a Rússia, apoia ativamente falsos patriotas e membros de grupos terroristas e extremistas banidos", afirma um comunicado.

"Sob a aparência de ideias humanitárias, estes 'combatentes pela justiça' (...) promovem iniciativas para iniciar ações criminais contra as principais autoridades russas", denunciou a Procuradoria.

"As atividades da ONG Fundação Clooney para a Justiça são declaradas indesejáveis no território do nosso país", conclui o comunicado.

Desde o início da ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades russas intensificaram a repressão contra todas as vozes dissidentes.

No início de agosto, a Procuradoria-Geral russa declarou "indesejável" a fundação alemã Konrad Adenauer, que tem como objetivo promover a democracia.

Em julho, o meio de comunicação russo "The Moscow Times" também foi proibido.