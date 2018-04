A decisão foi anunciada pela Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Igreja e, na ata da atribuição do prémio, o júri realça o percurso do ator e 'diseur', de 91 anos, sublinhando o seu “sentido exemplar da seriedade profissional” e as “implicações culturais da sua presença no espaço público", da qual decorre "a empatia e a influência positiva exercida na sociedade”.

“A consciência dos poderes do teatro, do cinema e da televisão encontrou sempre em Ruy de Carvalho uma resposta indutora da elevação humana – numa carreira sintomaticamente iniciada em 1942, com 'O Jogo para o Natal de Cristo', e sempre coerente com o humanismo cristão que inspira a sua visão da vida”, lê-se na deliberação.

O júri integrou João Lavrador, bispo de Angra e presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, o padre Américo Aguiar, presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença, o padre António Trigueiros, diretor da revista “Brotéria”, a professora Maria Teresa Dias Furtado, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Guilherme d’Oliveira Martins, administrador-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, e José Carlos Seabra Pereira, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura.

O júri decidiu, por unanimidade, "atribuir a edição de 2018 do Prémio Árvore da Vida-Padre Manuel Antunes a Ruy de Carvalho, ator e declamador", "com cimeira representatividade nos palcos e nos ecrãs há mais de sete décadas e, como tal, distinguido com inúmeros galardões e com altas condecorações do Estado português”.